Vergato inaugura la nuova Casa della Comunità e un microscopio d’eccellenza per la chirurgia oculare

Venerdì 17 aprile 2026 sarà una giornata molto importante per la comunità di Vergato e per tutto il territorio dell’Appennino bolognese. A partire dalle ore 10:00, in via dell’Ospedale 1, verranno infatti inaugurati la nuova Casa della Comunità e un innovativo macchinario sanitario destinato all’Ospedale.

L’intervento sulla struttura, realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un tassello strategico nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria locale: la Casa della Comunità diverrà sempre più un punto di riferimento per i cittadini con servizi più accessibili, integrati e orientati alla cura della persona.

Insieme all’inaugurazione degli spazi, con grande soddisfazione sarà presentato anche l’Opmi Lumera 700 di Zeiss, un nuovo microscopio di altissima precisione per la chirurgia della cataratta e della retina, donato con generosità e impegno da Onlus per la Vita per rispondere a esigenze concrete dell’Ospedale. L’acquisizione del macchinario rappresenta un importante passo avanti per la qualità delle prestazioni sanitarie offerte sul territorio, consentendo interventi sempre più precisi e tecnologicamente avanzati in ambito oculistico.

Alla cerimonia interverranno numerose autorità istituzionali e sanitarie, tra cui la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Bologna Anna Maria Petrini, il Sindaco del Comune di Vergato Giuseppe Argentieri, insieme a dirigenti sanitari e rappresentanti della Regione Emilia-Romagna. Sarà presente anche Paolo Mingarelli, presidente di Onlus per la Vita Vergato, e altre figure coinvolte nel percorso che ha portato alla realizzazione di queste due inaugurazioni.

Attraverso i propri canali, l’Amministrazione comunale di Vergato ha espresso un sentito ringraziamento all’Azienda USL di Bologna e a tutti gli operatori sanitari per il lavoro svolto, e alla Fondazione Onlus per la Vita per l’importante donazione, definita “generosa e fondamentale”, che porterà un grande miglioramento dei servizi del territorio. L’inaugurazione rappresenta il completamento di un grande intervento infrastrutturale e un segnale concreto di attenzione verso la salute pubblica e verso il futuro delle comunità locali, sempre più orientato a una sanità di qualità, accessibile e vicina ai cittadini.