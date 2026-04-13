Terminato a Castelfranco Emilia il progetto “Sindaco in classe”

È terminato il progetto “Sindaco in Classe”, giunto alla sua quinta edizione, e iniziato a inizio marzo. Un progetto che ha portato Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia, – accompagnato dal comandante della Polizia Locale, Cesare Augusto Dinapoli – a fare visita a tutte le classi quinte delle scuole primarie dei tre istituti comprensivi del territorio, dal capoluogo alle frazioni, per raccontare ai più giovani quello che è, nei fatti, il “manuale di istruzioni” di ciascuno di noi: la Costituzione italiana. Un mese di incontri che ha coinvolto complessivamente quasi 300 bambine e bambini. Un’iniziativa che resta un esperimento unico su scala nazionale, ossia un momento di dialogo autentico tra le istituzioni e le nuove generazioni, costruito attorno a tre parole chiave – Agire, Cura, Comunità – che del testo costituzionale rappresentano il cuore pulsante.

Ogni venerdì, per un mese, il sindaco e il comandante hanno portato nelle aule il senso concreto di cosa significhi vivere in una comunità che si regge su regole condivise e su una partecipazione civica attiva. «Questo progetto, a cui tengo particolarmente, è un’opportunità preziosa per avvicinare i giovani al senso civico e alle istituzioni – commenta il sindaco Giovanni Gargano -. È fondamentale che sin da piccoli comprendano il valore della partecipazione e del rispetto delle regole che stanno alla base della nostra società. Partiamo dalla Costituzione perché è il nostro manuale d’uso: non un documento astratto, ma una guida concreta per essere cittadini».