San Felice sul Panaro: incontro su movimento e mal di schiena

“Movimento e mal di schiena. Strategie pratiche per stare meglio” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà a San Felice sul Panaro, lunedì 20 aprile, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, alle 14.15. Interverrà Laura Bernaroli, chinesiologa Ampa del Servizio di Medicina dello Sport dell’Ausl di Modena. L’incontro è aperto a tutti i cittadini. Portare un tappettino e indossare abbigliamento comodo. Organizzano Ausl di Modena e assessorato alla Sanità del Comune di San Felice.