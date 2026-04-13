Fontanelice, chiusura al transito della SP 33 “Casolana” per lavori di ripristino della sede stradale

Per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale interessata da un movimento franoso, la strada provinciale SP 33 “Casolana”, nel territorio del comune di Fontanelice, verrà chiusa al transito veicolare dal Km 3+000 al Km 4+000 da oggi 13 aprile 2026 fino al termine dei lavori previsto presumibilmente per il 31 luglio 2026 dalle ore 0,00 alle ore 24,00. Il traffico verrà deviato sulla strada comunale via Casolana.
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