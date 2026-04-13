Corrado Augias con “Il mio Novecento” in programma al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 17 aprile rinviato al 16 novembre

Il tour teatrale di Corrado Augias, ‘Il mio Novecento’, viene rimodulato con delle nuove date a causa di sopraggiunti motivi produttivi. Lo spettacolo in precedenza fissato al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 17 aprile 2026 è rinviato al 16 novembre 2026. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Qualora s’intendesse richiedere un rimborso, è possibile farlo rivolgendosi ai circuiti di vendita attraverso cui si è effettuato l’acquisto entro e non oltre giovedì 30 aprile 2026.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 solo nei giorni di spettacolo. (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).