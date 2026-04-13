Attivazione della Guardia Medica pediatrica straordinaria mercoledì nel reggiano

Si informa, che in sostituzione della normale attività dei Pediatri di Libera scelta, mercoledì 15 aprile 2026, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia. Il provvedimento si rende necessario per consentire ad alcuni professionisti di partecipare a un incontro di formazione.
Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica Straordinaria occorre chiamare il numero 0522 29 00 01 e che in quella fascia oraria saranno a disposizione anche i Cau della Provincia.