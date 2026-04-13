A Massenzatico Comune, Ausl e volontariato danno vita a un nuovo sportello di ascolto e orientamento sociale e sanitario

A partire da giovedì 16 aprile, nei locali del circolo La Capannina Paradisa aps di Massenzatico (via Beethoven 78/e), sarà attivo lo Sportello di ascolto, un nuovo servizio sperimentale promosso dal Servizio sociale Polo Nord del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Ausl Reggio Emilia, il Circolo La Capannina Paradisa e il Centro di Ascolto della parrocchia di Massenzatico.

Lo sportello sarà un luogo di ascolto e orientamento sociale e sanitario dove ricevere un’assistenza personalizzata e sostegno informativo. Il servizio è pensato soprattutto per quei cittadini che si trovino in situazioni sanitarie patologiche o in condizioni di fragilità sociale o economica, al fine di favorire una migliore comprensione dei percorsi di cura e dei servizi disponibili.

Lo spazio, ideato e gestito grazie all’aiuto di volontari, vuole essere un punto di ascolto locale e informale, vicino alle realtà del quartiere e al tempo stesso ben connesso al contesto più ampio dei Servizi sociali e sanitari dell’intero territorio. Proprio per questo, al suo interno saranno presenti due medici del servizio di Medicina generale, personale del Polo Sociale Nord e i volontari del Centro di ascolto parrocchiale.

“L’apertura dello sportello di ascolto rientra nelle azioni che stiamo mettendo in campo per avvicinare i servizi del Comune e l’Amministrazione ai cittadini, valorizzando il lavoro di chi già opera attraverso il volontariato nei quartieri, mettendo le proprie esperienza e professionalità a servizio della città – dicono gli assessori alla Cura delle persone Annalisa Rabitti e alla Partecipazione Davide Prandi – Una delle priorità raccolte attraverso il percorso partecipato “Mi riguarda. Costruiamo insieme un nuovo modello di welfare” era la necessità di servizi di prossimità. Questo sportello nasce quindi da quell’esperienza come un atto collettivo del prendersi cura, per rendere i nostri territori più sostenibili e attenti ai bisogni e alla necessità delle persone fragili”.

“Con l’attivazione dello sportello di ascolto – continuano gli assessori – viene inoltre ampliato il ruolo della casa di quartiere non soltanto come luogo ludico e di socialità, ma anche come modello di presenza diffusa dei servizi del Comune sul territorio”.

Quali servizi fornirà – Lo sportello sarà un punto di ascolto e supporto per cittadini in particolare fragilità sociale, economica, familiare, attraverso il confronto stabile con il Polo sociale Nord. Svolgerà inoltre una funzione di orientamento verso i servizi sociali e di connessione con la rete delle risorse territoriali informali.

In ambito sanitario, presso lo sportello sarà possibile ricevere supporto in materia di educazione alla salute e promozione di corretti stili di vita, nonché consulenze nutrizionali di base e di orientamento a percorsi specialistici nutrizionali, quando necessario. Grazie alla presenza del personale medico, potranno essere forniti chiarimenti su terapie già prescritte e indicazioni sulla preparazione a esami diagnostici programmati, nonché un supporto nella gestione delle malattie croniche (ad esempio diabete, BPCO, ipertensione). Lo sportello svolgerà inoltre un’importante funzione di orientamento verso i servizi sanitari e sociali comunali, gruppi di auto-aiuto o percorsi di presa in carico. Per le situazioni particolari è previsto un contatto diretto fra medici dello Sportello e medici di Medicina generale tramite un canale dedicato.

Lo sportello sanitario non effettuerà attività clinico-assistenziale diretta, non potrà prescrivere farmaci o esami o rilasciare certificazioni. Non gestirà situazioni di emergenza o urgenza e non prevede la presa in carico degli assistiti. Potrà tuttavia suggerire, in accordo con il medico curante di riferimento, eventuali percorsi di approfondimento o richieste di visita specialistica, oltre che accogliere e orientare rispetto ad eventuali percorsi socio- assistenziali in connessione al Polo Nord.

Modalità di accesso – Il servizio, gratuito, è aperto giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 al primo piano del Circolo la Capannina Paradisa. Per appuntamenti su tematiche sociali non è necessario prenotarsi, mentre per un colloquio con il personale sanitario è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 353/4987648 il lunedì dalle ore 8.30 alle 10 e al numero 353/4987608 il martedì dalle ore 17 alle 19.