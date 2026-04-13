31enne finisce nei guai al Pilastro per droga. Trovato con 6 etti tra hashish e marijuana

I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 31enne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti durante una perquisizione domiciliare. Le operazioni di ricerca hanno consentito di trovare diversi panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, del peso complessivo di 617 grammi, nonché 5.720 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, tre bilancine di precisione e una macchina per il sottovuoto.

Oltre a questi oggetti di uso comune tra coloro che manipolano le sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno sequestrato anche un estrattore di sostanze vegetali di quelli progettati per gli appassionati di piante che desiderano separare la resina dai fiori secchi e altri residui vegetali. All’interno del macchinario, i militari hanno trovato 450 grammi di una sostanza sospetta che sarà analizzata dai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Bologna.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.