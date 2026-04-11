Soliera: controlli dei carabinieri

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Nel corso della serata del 9 aprile 2026, i Carabinieri hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio a Soliera che ha interessato le aree urbane e periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione ed i centri commerciali, al fine di prevenire episodi di furti, disturbo, liti o risse che possono generare insicurezza tra i cittadini.

Nel corso dei controlli sono state identificate 35 persone – di cui 5 straniere – e sottoposti a verifica 11 autoveicoli. Inoltre sono stati controllati 7 esercizi pubblici, senza rilevare irregolarità.

Il servizio, che rientra nelle ordinarie attività di controllo disposte dal Comando Provinciale di Modena, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e tranquillità alla comunità locale, attraverso una presenza attenta e vicina ai cittadini.