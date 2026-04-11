Reggio Emilia: aggressivo col padre e coi carabinieri, denunciato 20enne

Un 20enne di Reggio Emilia è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dopo un episodio avvenuto nelle prime ore di ieri. A seguito della segnalazione di alcuni residenti, i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in una via della città, dove il giovane, in evidente stato di agitazione, urlava e inveiva contro il padre. Nonostante l’intervento dei militari e del personale sanitario del 118, il giovane si è dimostrato poco collaborativo.

Durante il tentativo di trasferimento in ospedale per accertamenti, ha cercato più volte di fuggire e ha colpito con uno schiaffo un carabiniere, provocandogli un trauma al volto con una prognosi di due giorni. Dopo momenti di tensione, la situazione è tornata sotto controllo, consentendo il trasporto del ragazzo al pronto soccorso. Successivamente, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per i reati contestati. Le indagini sono in corso per ulteriori approfondimenti.