Poviglio: fermati e trovati con merce rubata per 2500 euro, tre denunce

Durante un servizio di pattugliamento e controllo del territorio in Via Giacomo Matteotti nella serata del 7 aprile 2026, intorno alle ore 20:00, i Carabinieri della Stazione di Poviglio hanno fermato un’autovettura con tre occupanti: due uomini di 27 anni e una donna di 26 anni, tutti cittadini rumeni domiciliati a Bologna, ma residenti in Romania. L’atteggiamento nervoso dei tre, unito alla loro sospetta presenza nel comune reggiano in assenza di un valido motivo, ha portato i militari a intensificare le verifiche. Durante la perquisizione, sono stati scoperti sul sedile posteriore tre borsoni pieni di merce varia, per un valore complessivo stimato intorno ai 2.500 euro.

I tre non sono stati in grado di fornire documentazione che attestasse l’acquisto degli articoli, i quali comprendevano:

**Prodotti per l’igiene personale**: 61 tubetti di den t ifrici o di ma r c a , 2 0 fl aco n i di s ham poo , 104 deodoranti, sei confezioni di testine per spazzolini elettrici e a r t ic o li co s m e tici c om e creme i drata nti e s tr u cc anti .

di t o r , aco i s poo e a t o s e e i nti e u anti **G e n e r i a lim e nta r i**: 50 b o t t i gli e t te di o l i o d’ol i va da 200 m l, f i l e t t i di al i c i , p a sta , b u rr o e c o ns e r v e v ari e .

e e e r t i t di i i i e i di i i a u o o r e **A rt ic o li p e r l a c a sa **: un fer r o da s t i r o ve rt i c a le e c i rca 4 0 r ic a ric h e p e r d i ffu so r i a mbi en tal i .

Inoltre, nel vano portaoggetti delle portiere e nel cruscotto sono stati rinvenuti strumenti considerati tipici per l’effrazione o il taccheggio: tre chiavi inglesi e un paio di guanti in pelle. Tutti questi elementi hanno fatto presumere che la merce fosse il frutto di attività illecite. I tre individui sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, con l’accusa di ricettazione in concorso. La merce è stata posta sotto sequestro in attesa di determinarne l’esatta origine, che si suppone riconducibile a esercizi commerciali ancora in corso di identificazione. L’indagine, attualmente nella fase preliminare, proseguirà con ulteriori accertamenti investigativi volti a chiarire le responsabilità e a valutare l’eventuale avvio dell’azione penale nei confronti dei soggetti coinvolti.