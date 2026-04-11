Bologna: la Polizia di Stato arresta un cittadino libico destinatario di un ordine di carcerazione

La Polizia di Stato di Bologna, nel quadro del rafforzamento dei controlli nelle zone considerate sensibili della città, ha arrestato un cittadino libico di 28 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15:45, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato “Bolognina-Pontevecchio” è intervenuta nell’area di via de’ Carracci, durante un servizio di prevenzione dei reati nel quartiere Navile. Durante un controllo, l‘uomo monitorato è risultato soggetto a un ordine di carcerazione emesso il 9 aprile scorso.

L’individuo deve infatti scontare una pena di 8 mesi e 2 giorni per un furto aggravato compiuto a Bologna nell’agosto 2024. Ulteriori verifiche hanno inoltre rivelato che il soggetto era già ricercato in relazione a una rapina avvenuta nell’ottobre 2025 presso il supermercato “Coop” situato in piazza dei Martiri. L’arrestato, un cittadino libico con una lunga lista di precedenti penali legati a reati contro la persona, il patrimonio e in ambito di stupefacenti, è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato”.