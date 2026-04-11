Bologna: furto in centro, una denuncia ricettazione

La Polizia di Stato di Bologna, nell‘ambito delle operazioni volte al contrasto dei reati contro il patrimonio e al monitoraggio costante del centro cittadino, ha denunciato un cittadino italiano nato nel 1977 per il reato di ricettazione. La vicenda ha avuto inizio alle 21:20 circa, quando una donna italiana si è presentata presso l’Ufficio Denunce della Questura per denunciare il furto del suo telefono cellulare, avvenuto poco prima all’interno del negozio di sua proprietà situato in via D’Azeglio.

Grazie al rapido coordinamento tra il personale dell’Ufficio Denunce e la Sala Operativa della Questura, si è riusciti a indirizzare le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico verso vicolo Cadrega, avvalendosi anche della geolocalizzazione del dispositivo rubato. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita. Per accertare il possesso dello smartphone, è stato attivato un segnale di squillo da remoto, confermando che il cellulare si trovava nella tasca della felpa indossata dal soggetto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici legati a reati contro il patrimonio e a sostanze stupefacenti, era già sottoposto a misure cautelari, che includevano l’obbligo di dimora nel Comune di Bologna, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la permanenza domiciliare nelle ore notturne. A seguito delle verifiche, l’individuo è stato denunciato per il reato di ricettazione. Si precisa che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, secondo il principio di presunzione di innocenza, l’indagato deve essere considerato non colpevole fino al pronunciamento di una sentenza definitiva.