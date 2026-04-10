Reggio Emilia, manutenzione programmata per alcuni centri di raccolta Iren del territorio

Lavori di manutenzione in vista per alcuni centri di raccolta del territorio a partire dalla prossima settimana. Ecco l’elenco:
- DAL 13 AL 15 APRILE COMPRESI IL CENTRO di RACCOLTA di ARCETO RIMARRA’ CHIUSO PER MANUTENZIONE gli Utenti potranno recarsi al centro di: RUBIERA VIA ALLEGRI (orario 9-12 e 15-18)
- DAL 13 AL 15 APRILE COMPRESI IL CENTRO di Raccolta di SCANDIANO RIMARRA’ CHIUSO PER MANUTENZIONE gli Utenti potranno recarsi ai centri di: CASALGRANDE (orario 8-18) ALBINEA BORZANO VIA FALCONE (orario 9-12 – mercoledì chiuso)
- DAL 14 AL 16 APRILE COMPRESI IL CENTRO di RACCOLTA di SAN MARTINO IN RIO RIMARRA’ CHIUSO PER MANUTENZIONE gli Utenti potranno recarsi al centro di: CORREGGIO VIA PIO LA TORRE (orario MAR-GIO 9-12 e 15:30-18:30 MER 14-18:30)
Iren ringrazia gli Utenti per la collaborazione.