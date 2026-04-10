Memoria Festival, dal 5 al 7 giugno 2026 a Mirandola

Mirandola si prepara ad accogliere l’undicesima edizione del Memoria Festival, in programma dal 5 al 7 Giugno 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi del panorama nazionale. Il tema scelto per questa edizione, “Ricordo e Storia”, guiderà incontri, dialoghi e riflessioni, mettendo al centro il rapporto tra memoria individuale e collettiva e il ruolo della storia nella costruzione del presente.

Il programma completo sarà presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa del prossimo 6 maggio, che si terrà presso la sala conferenze del Polo culturale “Il Pico”.

“Il Memoria Festival rappresenta non solo un momento culturale di grande valore, ma anche un simbolo della rinascita della nostra città – dichiara l’Assessore Marina Marchi – Tra i luoghi che ospiteranno gli incontri di questa edizione vi sarà anche il Municipio Storico, che riaprirà le proprie porte alla cittadinanza. Si tratta di un passaggio significativo, in continuità con il percorso che ha visto, nel corso degli anni, il festival accompagnare la progressiva riapertura dei luoghi colpiti dal sisma e restituiti alla comunità”.

“La macchina organizzativa è già pienamente operativa – sottolinea la Presidente del Consorzio per il Memoria Festival Mariapaola Bergomi – Il Comitato Scientifico e il Direttore Artistico Giampaolo Ziroldi stanno lavorando senza sosta, in stretta collaborazione con Mondadori, che ha scelto con convinzione di rinnovare il proprio impegno sul festival, per definire un programma ricco di contenuti e ospiti di rilievo. Anche per questa undicesima edizione, desidero ricordare come nulla sarebbe possibile senza la passione, l’entusiasmo e il lavoro instancabile dei nostri volontari”.

Nei prossimi giorni saranno diffusi ulteriori aggiornamenti e anticipazioni sul programma attraverso i canali social del Memoria Festival e del Comune di Mirandola.