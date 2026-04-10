L’anestesia nei pazienti di chirurgia vertebrale: evento informativo al Rizzoli di Bologna

Un tema delicatissimo ed estremamente complesso quello della gestione anestesiologica dei pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale.

Al Rizzoli si dedicherà un momento strutturato di formazione e confronto specifico tra anestesisti, chirurghi vertebrali, fisiatri, medici di medicina interna, per affrontare i numerosi aspetti che interessano questo tema.

Gli interventi di chirurgia vertebrale sono innanzitutto caratterizzati dalla particolarità della posizione del paziente sul lettino operatorio, che si trova solitamente in posizione prona, a volte addirittura sul fianco, piuttosto che la classica sistemazione supina. Già questo cambia significativamente le valutazioni anestesiologiche di numerosi aspetti che riguardano in primis la capacità respiratoria del paziente e le possibili complicazioni. Questa chirurgia riguarda poi una gamma di pazienti decisamente eterogenea: si va dal bambino all’adulto fino all’anziano, persone con deformità, con patologie degenerative, con masse neoplastiche che provocano compressioni midollari e sintomatologie neurologiche ingravescenti. L’equipe anestesiologica deve essere quindi in grado di valutare adeguatamente aspetti emodinamici, respiratori, di gestione delle vie aeree, senza contare la complessità della valutazione preoperatoria e deve capire se il percorso chirurgico è la migliore opzione per quel determinato paziente.

Obiettivo di questo corso è quindi quello di fare chiarezza su questi delicati aspetti anche con l’aiuto di chi quotidianamente affronta queste valutazioni e complessità: capire quali possono essere le insidie delle differenti patologie, imparare ad affrontare al meglio un determinato intervento, ottimizzare le performance del paziente sottoposto a chirurgia della colonna, ma anche conoscere le tecniche migliori per il controllo del dolore post-operatorio e per quello cronico e come curare l’aspetto riabilitativo, altri temi di estrema importanza.

La cooperazione tra anestesisti, chirurghi e tutte le professionalità che compongono l’equipe operatoria e post operatoria è fondamentale per garantire le migliori cure possibili ai pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale.

L’incontro, organizzato da SIAARTI – Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva – vede come presidenti del convegno il professor Alessandro Gasbarrini, direttore della Chirurgia vertebrale del Rizzoli, e il dottor Alessandro Ricci, direttore dell’Anestesia e terapia intensiva post-operatoria e del dolore, e come responsabili scientifici la dottoressa Valentina Alberti dell’Anestesia e terapia intensiva e il dottor Riccardo Ghermandi della Chirurgia vertebrale del Rizzoli. Numerosi i relatori e moderatori dell’Istituto e diversi professionisti da tutta Italia con una solida esperienza in questo ambito.