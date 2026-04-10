La salute in piazza, torna il Camper della Salute nei comuni della provincia di Bologna

Nella provincia di Bologna il 41,8% degli adulti (18-69 anni) è in eccesso ponderale: in particolare, il 31,7% è in sovrappeso e il 10,1% presenta obesità. Inoltre, il 15,6% è completamente sedentario e non pratica attività fisica. (Dati dal Profilo di salute 2025)

Tenendo conto di questi dati riparte “La salute in piazza”, un progetto itinerante promosso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, che mira a coinvolgere la cittadinanza in attività di prevenzione e tutela della salute.

L’iniziativa è articolata in tre giornate tematiche e prevede la presenza di un ambulatorio mobile – il Camper della Salute – attrezzato per offrire servizi di prevenzione, consulenze e dimostrazioni pratiche, grazie al coinvolgimento di professionisti della salute come medici, infermieri, nutrizionisti e chinesiologi.

Il camper farà tappa nei seguenti comuni del territorio: Ozzano dell’Emilia, Castel Maggiore, Vergato, Castello d’Argile, Calderara di Reno e Minerbio con appuntamenti fissi dalle ore 9 alle 12.

Tutte le attività sono gratuite e aperte alla cittadinanza. In caso di maltempo, le attività non avranno luogo.

Le attività in programma

Prima giornata: il passaporto della salute

Una giornata dedicata al controllo dei principali parametri vitali, con la possibilità di incontrare l’infermiere di comunità, figura di riferimento sul territorio per l’assistenza e l’orientamento ai servizi sanitari.

Seconda giornata: sana alimentazione e attività fisica

Un appuntamento dedicato alla promozione di stili di vita sani, con consigli pratici su alimentazione equilibrata, lettura delle etichette e semplici esercizi da svolgere a casa, guidati da nutrizionisti e chinesiologi.

Terza giornata: primo soccorso

Una giornata formativa con dimostrazioni pratiche sulle principali manovre salvavita: come effettuare una corretta chiamata al 112, tecniche di disostruzione, massaggio cardiaco e gestione di piccoli incidenti domestici. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di esercitarsi su appositi manichini.

Le tappe del camper

Ozzano dell’Emilia – Piazza Allende:

14 aprile – Passaporto della salute

21 aprile – Nutrizione e attività fisica

28 aprile – Primo soccorso

Castel Maggiore – Piazza Amendola:

16 aprile – Passaporto della salute

23 aprile – Nutrizione e attività fisica

30 aprile – Primo soccorso

Vergato – Via Bortolotti:

20 aprile – Passaporto della salute

27 aprile 2026 – Nutrizione e attività Fisica

4 maggio 2026 – Primo soccorso

Castello d’Argile – Piazza A. Gadani:

7 maggio – Passaporto della salute

14 maggio – Nutrizione e attività fisica

21 maggio – Primo soccorso

Calderara di Reno – Piazza Marconi, 7:

11 maggio – Passaporto della salute

18 maggio 2026 – Nutrizione e Attività Fisica

25 maggio 2026 – Primo Soccorso

Minerbio – Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa:

13 maggio – Passaporto della salute

20 maggio 2026 – Nutrizione e Attività Fisica

27 maggio 2026 – Primo Soccorso

Profilo di salute 2025

Il Profilo di salute è il documento di sintesi sullo stato di salute della popolazione residente nel territorio dell’Azienda USL di Bologna a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica. Il documento traccia un quadro dello stato di salute dei bolognesi considerando le condizioni demografiche, sanitarie e socioeconomiche del territorio.

Per consultare i dati completi del Profilo di Salute 2025 visita il sito web