Il Comune di Concordia torna a casa: gli uffici municipali riaprono a Palazzo Corbelli

Dal 13 al 15 aprile 2026 è in programma il trasferimento di gran parte degli uffici municipali dall’attuale sede di piazza 29 Maggio a Palazzo Corbelli, in piazza della Repubblica. Si tratta di un passaggio atteso dalla comunità, che restituisce a un utilizzo pubblico l’edificio più rappresentativo di Concordia dopo un imponente intervento di ripristino e restauro a seguito dei danni del sisma 2012.

Per permettere le operazioni di trasferimento, gli uffici comunali interessati rimarranno chiusi al pubblico da lunedì 13 a mercoledì 15 aprile compresi. Da giovedì 16 aprile 2026 i servizi riprenderanno progressivamente nei nuovi spazi di Palazzo Corbelli.

I servizi a Palazzo Corbelli

Palazzo Corbelli è stato ripensato per diventare un polo amministrativo capace di far convivere la solennità storica dell’edificio con le esigenze quotidiane dei cittadini.

All’interno della nuova sede trova spazio il cuore istituzionale e di rappresentanza dell’ente, con gli uffici della Sindaca e degli Assessori, la segreteria comunale e le sale dedicate alle sedute di Giunta e Consiglio, oltre agli spazi riservati alle celebrazioni.

Qui si concentreranno i principali servizi al cittadino: Anagrafe e Stato Civile, Protocollo, Tributi, Interventi Economici, Ragioneria, Cultura e gli sportelli territoriali dedicati all’Istruzione e ai Servizi Sociali. Sono previsti spazi per mostre ed esposizioni e, entro la fine del 2026, aprirà in un’ala del piano terra un museo dedicato alla storia di Concordia.

Il nuovo volto di Piazza 29 Maggio

L’edificio municipale di Piazza 29 Maggio non viene svuotato, ma le sue funzioni vengono ridisegnate. Qui continueranno a operare gli uffici Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici e Manutenzioni, oltre al presidio della Polizia Locale e alla Protezione Civile. Continueranno a essere ospitati i Carabinieri (fino al trasferimento nella nuova Caserma, i cui lavori sono già conclusi) e, nei prossimi mesi, arriverà la sede amministrativa dei servizi di ASP Area Nord.

L’investimento

Il recupero di Palazzo Corbelli è stato inserito dalla Regione nel Programma delle opere pubbliche con un importo pari a 10 milioni e 225mila euro, composto dal finanziamento commissariale di 7milioni e 445 mila euro e da un co-finanziamento assicurativo di 2milioni e 780mila euro. L’intervento ha richiesto 1.255 giorni di lavoro e il coinvolgimento di 55 imprese per restituire un immobile di 1.200 metri quadri per uffici e spazi accessori e 500 metri quadri di superfici decorate restaurate.

La dichiarazione della Sindaca Marika Menozzi

“Tornare a Palazzo Corbelli significa restituire al centro storico e alla comunità il suo punto di riferimento principale. Per Concordia è un traguardo simbolico e concreto che segna il compimento della ricostruzione pubblica. Ora lo sforzo principale dell’Amministrazione si sposta sulla rivitalizzazione del centro storico: un progetto su cui siamo impegnati da tempo e che vede oggi negli investimenti per il rifacimento di piazza Roma, la realizzazione del museo multimediale e sull’Hub Urbano, tra gli assi principali per riqualificare gli spazi pubblici, sostenere le imprese locali e attrarre nuove realtà imprenditoriali e commerciali sul territorio, sfruttando al meglio la neo apertura del tratto concordiese della Ciclovia del sole e il nuovo ponte Ciclopedonale.”