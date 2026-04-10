Gruppo di Lettura in biblioteca a Maranello: lunedì si parlerà del romanzo “Gita al faro” di Virginia Woolf

Lunedì 13 aprile alle ore 20.30 alla Biblioteca Mabic di Maranello nuovo appuntamento del gruppo di lettura. Si parlerà del romanzo “Gita al faro” di Virginia Woolf. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Tra i libri più noti della scrittrice britannica, “Gita al faro” (“To the Lighthouse” nell’originale) fu pubblicato nel 1927.

Il romanzo è centrato sulla famiglia Ramsay e le loro visite all’isola di Skye in Scozia tra il 1910 e il 1920. Seguendo e ampliando la tradizione del romanzo modernista, nel libro la trama ha un’importanza secondaria rispetto all’introspezione psicologica dei personaggi. Esemplare per la tecnica di focalizzazione multipla, il romanzo contiene pochi dialoghi e quasi nessuna azione: la maggior parte del testo accoglie pensieri e osservazioni. Nel libro Woolf indaga le tensioni e i ruoli che s’instaurano all’interno della famiglia protagonista, con le sue piccole gioie e le ordinarie frustrazioni e tragedie della vita quotidiana, tra le emozioni dell’infanzia e le relazioni tra gli adulti. “Fino a quarant’anni e oltre fui ossessionata dalla presenza di mia madre”, ha scritto nei suoi diari l’autrice. “Poi un giorno, mentre attraversavo Tavistock Square, pensai Al faro: con grande, involontaria urgenza. Una cosa ne suscitava un’altra… Che cosa aveva mosso quell’effervescenza? Non ne ho idea. Ma scrissi il libro molto rapidamente, e quando l’ebbi scritto, l’ossessione cessò. Adesso non la sento più la voce di mia madre. Non la vedo. Probabilmente feci da sola quello che gli psicoanalisti fanno ai pazienti. Diedi espressione a qualche emozione antica e profonda”.