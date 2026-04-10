Furto in parruccherìa nella notte a Reggio Emilia

Alle 3:30 di questa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia sono intervenuti presso un’attività commerciale situata in via Einstein, in risposta a una segnalazione del personale di vigilanza privata, che aveva individuato una presenza sospetta all’interno del locale.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dai militari, sembra che i malviventi siano entrati nel salone di parruccherìa forzando una finestra a vasistas collocata sopra la vetrata dell’ingresso principale. Una volta dentro, hanno rovistato nel locale concentrandosi sul registratore di cassa, da cui sono riusciti a prelevare alcune monete. Quando la pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile è giunta sul posto, i responsabili si erano già dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce prima che i militari potessero identificarli.

Sul luogo è intervenuta anche la titolare dell’attività per una prima verifica dei danni e un inventario preliminare degli oggetti sottratti. La stima esatta dei danni è ancora in corso. Le indagini proseguono per identificare i responsabili, con particolare attenzione all’analisi dei sistemi di videosorveglianza eventualmente presenti nell’area.