Finale Emilia, tornano i corsi di alfabetizzazione per stranieri

Sono iniziati, in questi giorni tre corsi di alfabetizzazione per stranieri, uno in convenzione col C.P.I.A. di Modena (Centro provinciale istruzione adulti), facente capo al ministero dell’Istruzione e due promossi da Sicurform s.r.l. Mirandola, ente di formazione accreditato presso la regione Emilia-Romagna.

I corsi di livello A1 per principianti sono due, mentre l’altro di livello A2 riguarda persone con una maggiore conoscenza della lingua italiana.

Si tratta di corsi strutturati – con esame finale e rilascio di certificazione, corsi che vengono riproposti a Finale Emilia dopo diversi anni – utili per arrivare in seguito a quel livello B1 di conoscenza della lingua italiana, necessario per la richiesta della cittadinanza, ma fondamentale, nell’immediato, per l’integrazione sociale.

Gli iscritti sono una cinquantina, in maggior parte donne di provenienza magrebina e ucraina. Per le mamme con bimbi al seguito è previsto anche un servizio di baby sitter.

“Voglio sinceramente ringraziare la Fondazione Rulli Frulli e l’associazione Parco dell’Ovest – dice l’assessore ai Servizi Sociali e ai Servizi Bibliotecari del Comune di Finale Emilia, Patrizia Melara – per la collaborazione offerta mettendo a disposizione, la prima il vagone antistante La Stazione, la seconda la propria sede associativa. Il terzo corso si è svolto invece presso la nostra Biblioteca Comunale e per questo esprimo la mia gratitudine agli operatori della Pederiali per il supporto”.