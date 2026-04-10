Donato un mezzo per il trasporto delle persone con fragilità ad ASP Comuni Modenesi Area Nord

Presso il Municipio di Mirandola e alla presenza del Sindaco Letizia Budri, PMG Italia Società Benefit ha consegnato ad ASP Comuni Modenesi Area Nord un mezzo destinato al trasporto di persone con fragilità. Un momento di grande valore sociale, reso possibile dalla generosità e dalla partecipazione delle aziende del territorio, che conferma ancora una volta come la Città di Mirandola stia conseguendo risultati significativi nell’ambito del progetto “Città ad Impatto Positivo”, promosso da PMG Italia Società Benefit.

Città ad Impatto Positivo rappresenta un contenitore di iniziative volte a promuovere il benessere della comunità, favorire l’inclusione delle persone più fragili e diffondere comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e della società. Si tratta di un modello fondato su una rete solida e sinergica tra Istituzioni, Enti del Terzo Settore, scuole, imprese e cittadini, uniti dall’obiettivo comune di generare valore condiviso e duraturo per il territorio. Nel contesto di Mirandola, il progetto ha trovato una collocazione naturale e un’ampia adesione da parte degli attori coinvolti, traducendosi in risultati concreti e misurabili. In ambito di inclusione e mobilità sociale, è stato messo a disposizione della comunità, tramite comodato gratuito ad ASP Comuni Modenesi Area Nord, un veicolo Fiat Ducato destinato al trasporto di persone con fragilità, contribuendo a migliorare l’accessibilità ai servizi e la qualità della vita di numerose famiglie del territorio.

Sul fronte della riqualificazione ambientale, è prevista inoltre per il prossimo autunno la messa a dimora di 30 alberi, intervento volto a migliorare la qualità dell’ambiente urbano e a rafforzare la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità. Tali risultati sono stati resi possibili da un efficace lavoro di rete: da un lato, la collaborazione con gli stakeholder istituzionali ha garantito visione, coordinamento e radicamento territoriale; dall’altro, il coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale locale ha rappresentato un elemento determinante per la concreta realizzazione delle iniziative, evidenziando una forte attenzione verso i temi della responsabilità sociale e dello sviluppo sostenibile.

La donazione è stata resa possibile grazie al contributo e alla sensibilità delle aziende del territorio: Pignatti colori s.r.l. unipersonale, PiEffeTre srl, Orm s.r.l. socio unico, Farmacia Pico s.n.c., Sermac Impianti s.r.l., Levratti srl, Nuova Ram Ricambi s.r.l., Icotet s.r.l., X2 Solutions s.r.l., Sorin Group Italia s.r.l., N.P.S. snc di Bergamini Nadia & c., Parti d’Arte di Ermanno Molinari, HMC premedical spa, B.Braun Avitum Italy s.p.a., AEC Costruzioni srl, Talpal srl, Azienda Agricola Golinelli Andrea, McDonald’s italia s.r.l., Struttura Sanitaria Medolla srl, Medax s.r.l. unipersonale.

«L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti attraverso il progetto Città ad Impatto Positivo. Il tessuto imprenditoriale locale continua a dimostrarsi attento e sensibile alle esigenze del territorio, sostenendo iniziative che hanno come obiettivo il miglioramento concreto della qualità della vita delle persone. La collaborazione tra pubblico e privato si conferma ancora una volta un elemento strategico per lo sviluppo sostenibile e inclusivo della nostra comunità» – dichiara il Sindaco Letizia Budri.

«ASP ha affidato da diversi anni il progetto di mobilità gratuita alla PMG Italia, azienda che investe nella collaborazione tra pubblico e privato a sostegno del sociale. Il progetto consente, mediante la fornitura in comodato d’uso gratuito di diverse tipologie di veicoli attrezzati, il trasporto di persone svantaggiate verso i nostri servizi o luoghi di lavoro. Ciò è possibile grazie agli spazi pubblicitari acquistati dagli imprenditori e commercianti locali che così facendo si sono resi attori principali di un processo di governance che possiamo definire della solidarietà – sottolinea il Presidente di ASP Nove Comuni Area Nord Stefano Paltrinieri – Solidarietà in questo contesto declinata nell’impegno che ognuno sia libero di compiere il proprio percorso di vita, senza rimanere un passo indietro. Quindi ringraziamo Pmg, il comune di Mirandola nelle persone del Sindaco Budri e dell’assessore Lisa Secchia per la preziosa opera di sensibilizzazione e, con un grande abbraccio virtuale da parte di chi deve usufruire di questi trasporti quotidianamente, le ditte che hanno aderito».

«Il progetto Città ad Impatto Positivo rappresenta concretamente il modo in cui intendiamo il nostro ruolo di Società Benefit: non limitarci a offrire servizi, ma costruire relazioni, attivare risorse e generare valore per le comunità in cui operiamo. I risultati raggiunti dimostrano che quando istituzioni, scuola, imprese e terzo settore lavorano insieme su obiettivi comuni, l’impatto positivo diventa reale, misurabile e duraturo. Questo progetto non è solo un insieme di interventi, ma un percorso condiviso di crescita per tutto il territorio» – dichiara Marco Mazzoni, Amministratore Delegato di PMG Italia.

Grazie anche al progetto “Città ad Impatto Positivo”, Mirandola si conferma una realtà virtuosa in cui la collaborazione tra pubblico e privato genera azioni concrete e risultati tangibili a beneficio dell’intera comunità.