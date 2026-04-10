Ampliati gli orari di apertura dell’Ufficio anagrafe di San Felice sul Panaro per il rilascio della carta di identità elettronica

Fino al 31 maggio 2026, l’Ufficio anagrafe del Comune di San Felice sul Panaro, sarà aperto al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30, mentre ci saranno aperture straordinarie anche martedì e giovedì mattina e lunedì e giovedì pomeriggio, ma solo per gli appuntamenti per il rilascio delle carte di identità elettroniche.

Ricordiamo infatti che dal prossimo 3 agosto la carta di identità cartacea non sarà più valida né come documento di identità, né per l’espatrio. Il rischio concreto, per chi ha in programma una vacanza all’estero, è di non poter partire. Per il rilascio della carta di identità elettronica è possibile prenotarsi direttamente dal sito del Comune (ww.comune.sanfelice.mo.it), oppure inviando una email a anagrafe@comune.sanfelice.mo.it