Scuole d’infanzia reggiane: on line la prima graduatoria per l’assegnazione dei posti nelle strutture comunali e convenzionate

Da oggi è on line la prima graduatoria per l’assegnazione dei posti nelle scuole d’infanzia a gestione diretta e convenzionata per l’anno scolastico 2026/2027.

Le graduatorie sono consultabili al link: https://www.comune.reggioemilia.it/argomenti/istituzione-scuole-e-nidi-dinfanzia/scuole-dinfanzia/graduatorie utilizzando il numero identificativo della domanda.

L’anno educativo, che si aprirà a settembre, vede ad oggi una prima assegnazione che ha consentito di accogliere già l’83% delle domande, in cui spicca la percentuale dell’80,12% di bambini di 3 anni che potranno frequentare la scuola indicata come prima preferenza all’atto della presentazione della domanda.

Per il nuovo anno scolastico il Comune di Reggio Emilia ha messo a disposizione 644 posti riservati ai nuovi iscritti, di cui 580 per bambini di 3 anni, 32 per bambini di 4 anni, 32 per bambini di 5 anni. Su 672 domande accolte, i posti assegnati già attraverso la prima graduatoria sono 558. I dati rilevano una risposta significativa alle richieste delle famiglie e soprattutto una riduzione delle liste d’attesa rispetto allo scorso anno. A potenziare l’offerta educativa riservata alla fascia 3- 6 anni, quest’anno è anche l’apertura della scuola Iqbal all’interno del nuovo Polo dell’infanzia che sta sorgendo a Parco Ottavi.

Dopo queste prime assegnazioni, restano infatti in attesa di un posto 114 richiedenti (di cui 65 bambini di 3 anni, 40 di 4 anni, 9 di 5 anni) a cui non è stato possibile assegnare una delle scuole richieste, con un miglioramento della copertura della domanda già in sede di prima assegnazione di quasi 100 posti rispetto allo scorso anno, quando in lista d’attesa erano rimasti 213 piccoli.

Nella seconda metà di maggio, sarà disponibile una nuova graduatoria con le assegnazioni attraverso cui, sempre con gli stessi criteri di priorità, saranno destinati i posti non ancora assegnati o che si sono resi disponibili per eventuali rinunce. Se fra la data di presentazione della domanda e la pubblicazione della graduatoria le famiglie avessero l’esigenza di modificare le condizioni di iscrizione di lavoro, salute, consistenza del nucleo, variazioni di residenza o altro, è possibile richiedere il riesame della posizione in graduatoria ai fini della rivalutazione del punteggio.

Infine, le famiglie che intendono rinunciare al posto assegnato, devono far pervenire la propria decisione per iscritto, debitamente firmata e corredata di documento identificativo del genitore, tramite email a istituzionescuolenidi@comune.re.it o fax (0522 456162), all’Ufficio Iscrizioni in via Guido da Castello 12, entro il 30 aprile se assegnatarie di posto con la prima graduatoria ed entro invece il 31 luglio se assegnatari di posto con la seconda graduatoria o se genitori di bambini già frequentanti.

Tra luglio e agosto tutte le famiglie assegnatarie riceveranno dall’Ente gestore della scuola assegnata una comunicazione ufficiale con la data del colloquio con le insegnanti, il calendario di avvio del servizio, le norme relative alla frequenza e alle rette. Tutte le informazioni relative all’avvio del nuovo anno scolastico saranno disponibili anche sul sito della scuola assegnata.