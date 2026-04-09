Sabato in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà il Vespro per la pace aderendo all’invito di Papa Leone XIV

Sabato 11 aprile alle 19.30 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi presiederà il Vespro per la pace aderendo così all’invito fatto da Papa Leone XIV nel giorno di Pasqua per far “udire il grido di pace che sgorga dal cuore”, e in comunione con la preghiera guidata dal Papa in Vaticano. Le Chiese in Italia, e anche quella di Bologna, invitano alla preghiera e hanno subito aderito al pressante appello del Pontefice “a implorare dal Cristo Risorto il dono della riconciliazione”, come ha reso noto la Cei.

La liturgia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di 12Porte.

«Fermiamo – afferma il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei – il vortice del dolore, della sofferenza e della devastazione, diciamo il nostro “no” alla guerra. Non abituiamoci all’orrore».

Venerdì 10 alle 21 nella chiesa del Corpus Domini (via Federigo Enriques, 56) l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi interverrà all’incontro “Raccontare la guerra. Costruire la pace” insieme ai giornalisti di “Avvenire” Nello Scavo (in videocollegamento) e Lucia Capuzzi, proposto dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose (Issr) “Santi Vitale e Agricola” di Bologna.

«L’incontro – afferma suor Mara Borsi, Direttrice dell’Issr – sarà un’occasione per dire no alla guerra come chiede anche Papa Leone XIV. Lo facciamo con la consapevolezza, come diceva Giovanni Paolo II, che “una fede che non diventa cultura è una fede che non è pienamente accolta, non è interamente pensata, non è fedelmente vissuta”. Sarà un momento privilegiato per raccontare alcuni degli scenari di guerra più caldi del nostro tempo, ma anche per fare il punto sulle possibili vie d’uscita dal conflitto attraverso l’impegno di tutti e di ciascuno. Lo faremo grazie a due giornalisti da anni impegnati nel racconto dei conflitti e attraverso l’impegno alla riconciliazione offerto dal nostro Arcivescovo».

Sabato 11 alle 17 nella Basilica di San Domenico (Piazza San Domenico, 13) l’Arcivescovo celebrerà la Messa a conclusione della 5ª Giornata di Formazione del Sovrano Militare Ordine di Malta dell’Emilia Orientale e Romagna.

Domenica 12 alle 11 nella chiesa di San Savino di Crespellano (Piazza della Pace, 20) l’Arcivescovo presiederà la liturgia per l’apertura della Missione al Popolo proposta dai Fratelli e dalle Sorelle di San Francesco. Alle 18 nella chiesa di Santa Maria Regina Mundi di Bologna (via Pietro Inviti, 1) l’Arcivescovo celebrerà la Messa per l’apertura della Missione al Popolo predicata dai Missionari del Preziosissimo Sangue.