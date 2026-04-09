L’Esercito Italiano al FIA WEC 6 hours

L’Esercito Italiano sarà presente dal 17 al 19 aprile 2026 al FIA World Endurance Championship (WEC) – 6 hours of Imola, in programma presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, con personale e mezzi rappresentativi delle proprie capacità operative.

All’interno della Fan Zone del circuito e durante l’intero fine settimana di gara, l’Esercito Italiano allestirà un’area espositiva per permettere a tifosi, famiglie, cittadini e visitatori di scoprire da vicino l’evoluzione tecnologica, l’addestramento e le prospettive professionali offerte dal mondo militare.

L’attività, coordinata dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”, prevede la presenza di assetti del Reggimento Genio Ferrovieri, con personale specializzato e sistemi robotici per attività di bonifica di ordigni esplosivi (EOD), oltre all’esposizione di materiali tecnici e mezzi. Inoltre, i militari saranno a disposizione dei visitatori per illustrare le opportunità professionali e i percorsi di arruolamento, come per Volontario in Ferma Iniziale (VFI), i concorsi per l’accesso alle Scuole Militari “Nunziatella” di Napoli e “Teuliè” di Milano, all’Accademia Militare di Modena e alla Scuola Sottufficiali di Viterbo.

Infine, domenica 19 aprile, in occasione dell’esecuzione dell’Inno Nazionale, a premessa della partenza della gara e quale kick-off della competizione, un elicottero UH-169B dell’Aviazione dell’Esercito effettuerà il sorvolo della linea di partenza e dell’intero circuito, esponendo la Bandiera italiana issata al verricello.

La presenza dell’Esercito Italiano al WEC – 6 hours of Imola rappresenta un’occasione per rafforzare il legame con il territorio e con la collettività, valorizzando il contributo della Forza Armata al servizio al Paese.

(Fonti: Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”)