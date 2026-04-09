Interventi urgenti su reti idriche in via Sant’Ambrogio a Rivalta e via Gorizia a Reggio Emilia

A causa di due perdite riscontrate sulle tubazioni idriche in diverse zone del territorio del Comune di Reggio Emilia, i tecnici di Iren Acqua Reggio dovranno effettuare nella serata di oggi interventi urgenti di manutenzione delle reti.

Il primo intervento, della presumibile durata di 6 ore, è relativo ad un allacciamento idrico, ed avrà luogo questa sera, giovedì 9 aprile, a partire dalle 20:30, all’altezza del civico 2 di via Sant’Ambrogio a Rivalta.

L’accantieramento sarà nei pressi della rotonda che si interseca con via della Repubblica (svincolo proveniente da Sud).

Il traffico in direzione Reggio Emilia sarà deviato alla rotonda di via Sant Ambrogio con Via Ghiarda tramite apposita segnaletica posizionata in loco.

Il secondo intervento, previsto per la serata odierna, sempre con inizio alle 20:30 e della presumibile durata di 6 ore, si svolgerà in via Gorizia, all’altezza del civico 87.

Nella fascia oraria compresa tra le 21 di oggi e le 2 di domattina (10 aprile) potrebbero riscontrarsi disservizi nell’erogazione del servizio idrico. Le utenze potenzialmente coinvolte sono 65 e sono stati affissi avvisi informativi in loco.

Il traffico sarà regolato a senso unico alternato con movieri.

Su ciascun cantiere saranno impegnati un tecnico e un operativo di Iren Acqua Reggio ed una squadra per gli scavi.

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione.