“Festa della Storia 2026” a Castel San Pietro Terme: un viaggio tra memoria, cultura e identità del territorio

Dall’11 aprile all’8 maggio 2026, la città di Castel San Pietro Terme ospita la XXII edizione della Festa Internazionale della Storia, un ricco calendario di eventi culturali dedicati alla storia, alla memoria e alle tradizioni del territorio, attraverso incontri, presentazioni, spettacoli e visite guidate.

«La Festa della Storia rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità, un’importante occasione per rafforzare il legame tra passato e presente. – sottolinea l’assessore alla Cultura Claudio Carboni –È un percorso che prende forma grazie a un lavoro collettivo di comunità, costruito insieme alle associazioni del territorio, alle realtà culturali e a tutti coloro che contribuiscono a tenere viva la memoria. Attraverso questa rete di collaborazioni, la storia diventa un patrimonio condiviso e accessibile, capace di coinvolgere cittadini di tutte le età in un’esperienza partecipata di conoscenza. L’obiettivo è rendere la storia sempre più viva e vicina alle persone, in dialogo continuo con il presente, rafforzando il senso di appartenenza e di comunità».

Il programma prende avvio sabato 11 aprile alle ore 20.30 presso la Sala Sassi con la presentazione del libro “Un binario sulla Via Emilia”, dedicato alla storica tramvia a vapore Bologna–Imola attiva tra il 1885 e il 1935. Un viaggio affascinante nella memoria locale curato dall’Associazione Culturale Terra Storia Memoria insieme all’autore Sergio Caggi, alla Casa Editrice PGM srl e alla Libreria Atlantide.

Lunedì 13 aprile, sempre alla Sala Sassi, sarà protagonista la civiltà contadina con “Macchine agricole della civiltà contadina”, una mostra di modellini meccanici funzionanti realizzati da Dino Naldi, accompagnata dalla presentazione di un volume illustrato. Anche questo appuntamento è a cura dell’Associazione Culturale Terra Storia Memoria.

Mercoledì 15 aprile si prosegue con una conferenza dedicata alla storia della presenza ebraica a Castel San Pietro Terme tra il XIV e il XVI secolo, anch’essa promossa e curata dall’Associazione Culturale Terra Storia Memoria.

Ampio spazio è riservato alla memoria della Seconda guerra mondiale con un ciclo di quattro appuntamenti, in programma il 17 e 24 aprile e il 1° e 8 maggio presso il Centro Sociale Valquaderna. Attraverso documentari e testimonianze dirette, si ripercorrono momenti cruciali come la Resistenza locale, il saliente della Linea Gotica, la battaglia della Gaiana e il ruolo delle donne nella Resistenza. L’intero ciclo è curato dall’Associazione Culturale Terra Storia Memoria, con il contributo di relatori ed esperti del territorio.

Martedì 21 aprile, alla Biblioteca di Osteria Grande, torna la presentazione del volume “Un binario sulla Via Emilia”, in un incontro curato dall’Associazione Culturale Terra Storia Memoria con l’intervento dell’autore Sergio Saggi.

Giovedì 23 aprile, presso Sfera Farmacie, si terrà un incontro pubblico dedicato al quaderno dialettale “La profesiån che dal spzièl l’è pasè al farmazéssta”, un viaggio tra storia, medicina tradizionale e cultura popolare. L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale Terra Storia Memoria in collaborazione con Sfera Farmacie.

Il programma prosegue sabato 2 maggio al Teatro Cassero con lo spettacolo “La regola dei terzi”, a cura dall’Associazione SPAZIO L.I.F.E., una narrazione teatrale intensa e coinvolgente che mette in scena il confronto tra visioni diverse della guerra e della vita. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando il Servizio Turismo e Cultura Tel. 051 6954112 / 159 / 150 mail: cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Domenica 3 maggio, alla Casa della Comunità dell’Ospedale Civile, l’incontro curato dall’Associazione Culturale Terra Storia Memoria in collaborazione con l’Accademia della Cucina, proporrà riflessioni su l’incontro “Il cibo fa storia” intreccerà letteratura, nutrizione e curiosità gastronomiche attraverso le ricette di Alessandro Manzoni e Giovanni Pascoli.

A chiudere la rassegna, venerdì 8 maggio, sarà la visita guidata “Un ponte tra passato e futuro” all’antica biblioteca del convento dei Frati Cappuccini, un’occasione unica per scoprire un patrimonio storico di grande valore, a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Castel San Pietro Terme APS, che mette a disposizione i contatti per informazioni e prenotazioni: Tel. 051 6951379 – Email: info@prolococastelsanpietroterme.it.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e rappresentano un’importante opportunità per riscoprire la storia e l’identità del territorio attraverso linguaggi diversi e accessibili a tutti.

Per informazioni è possibile consultare i canali istituzionali del Comune o contattare il Servizio Turismo e Cultura Tel. 051 6954112 / 159 / 150 mail: cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it

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nella foto, da sx: Davide Cerè presidente ANPI Castel San Pietro Terme, assessore alla Cultura Claudio Carboni, Lia Collina Presidente di Terra storia memoria e Gianni Bonfiglioli d terra storia memoria