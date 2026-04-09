Castelnuovo, torna la festa di San Celestino

Una domenica di primavera tra tradizione e novità. Il 12 aprile a Castelnuovo Rangone torna la Festa di San Celestino, l’appuntamento che si rinnova ogni anno, tra mercatini, gastronomia, musica e tanto altro. Già dal mattino sarà possibile passeggiare tra i banchi del mercato ambulante, il mercato agricolo biologico, il mercato dell’arte e ingegno e il mercato del sabato, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i giochi in legno di una volta. In occasione della festa sarà inoltre allestita un’esposizione di auto e bici elettriche, oltre alla possibilità di concedersi una pausa presso gli stand gastronomici o al brunch di mezzogiorno a ritmo di musica.

Nell’ambito della festa di San Celestino, sempre domenica 12 aprile, è in programma l’inaugurazione del trekking urbano, un percorso a piedi che accompagna alla scoperta dei luoghi più suggestivi del territorio castelnovese. Si parte alle 9.30 da Piazza Bertoni, presso lo stand del CEAS Valle del Panaro, per proseguire poi lungo l’itinerario prestabilito, accompagnati da una guida ambientale escursionistica.