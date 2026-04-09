Castello d’Argile: una sede temporanea per il 118 per garantire la continuità dei soccorsi

Sarà inaugurata sabato 11 aprile alle ore 10.00 la nuova sede temporanea del servizio di emergenza sanitaria 118 nel Comune di Castello d’Argile in Via Matteotti 128, attivata per garantire la continuità e l’efficacia dei soccorsi durante il periodo dei lavori infrastrutturali che interesseranno il territorio.

All’evento interverranno il sindaco di Castello d’Argile Alessandro Erriquez, l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Massimo Fabi, la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Bologna Anna Maria Petrini e il Direttore del Distretto Pianura Est Giampaolo Marino.

L’attivazione della postazione temporanea si rende necessaria in relazione alla chiusura del Ponte Nuovo tra Pieve di Cento e Cento e ai contestuali lavori sul ponte di Dosso, interventi che modificheranno in modo significativo la viabilità locale a partire dalla fine di aprile 2026.

La nuova postazione del 118 sarà operativa dal 27 aprile al 27 novembre 2026, con l’obiettivo di assicurare tempi di risposta adeguati e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

La sede individuata nel territorio comunale di Castello d’Argile è risultata la soluzione più idonea sotto il profilo logistico, tecnico e operativo, grazie a:

accesso immediato alla viabilità principale;

sicurezza nelle manovre di uscita dei mezzi di soccorso;

tempi di intervento coerenti con gli standard del servizio 118.

L’individuazione di questa sede è il risultato di un percorso condiviso tra l’Azienda USL, il Comune di Castello d’Argile e le istituzioni, maturato anche nell’ambito degli incontri prefettizi dedicati alla gestione delle criticità viabilistiche legate ai cantieri in programma.

Durante il periodo dei lavori:

il Ponte Nuovo sarà completamente chiuso per circa otto mesi (da fine aprile a fine novembre 2026);

il traffico leggero e i mezzi di soccorso utilizzeranno il ponte vecchio di Cento;

sono stati programmati interventi anche sul ponte di Dosso, con chiusure e limitazioni fino al 1° luglio 2026;

sono state individuate aree alternative per l’atterraggio dell’elisoccorso nei territori di Cento e Castello d’Argile.

“L’attivazione di questa sede temporanea rappresenta una risposta concreta e tempestiva a una situazione complessa per la viabilità dei nostri territori. Come Amministrazione Comunale, abbiamo ritenuto fondamentale mettere a disposizione spazi e risorse per garantire ai cittadini un servizio di emergenza efficiente e sicuro, anche durante i lavori infrastrutturali,per il nostro comune e quelli vicini”, ha dichiarato il Sindaco di Castello d’Argile.

“La realizzazione di questa postazione è il risultato di un lavoro sinergico tra istituzioni e conferma l’impegno dell’Azienda USL nel garantire la continuità e la qualità dei servizi sanitari anche in condizioni critiche. L’obiettivo è assicurare tempi di risposta adeguati e garantire e tutelare la salute dei cittadini, nonostante le rilevanti modifiche alla viabilità”, ha sottolineato la Direttrice Generale Anna Maria Petrini.

In questo contesto, l’attivazione della postazione 118 rappresenta una risposta organizzativa fondamentale per garantire la piena operatività del sistema di emergenza sanitaria, nonostante la complessità dello scenario viabilistico. L’inaugurazione dell’11 aprile rappresenta quindi un momento significativo di collaborazione istituzionale e di attenzione concreta alla sicurezza e alla salute dei cittadini del nostro territorio.