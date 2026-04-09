Castelfranco Emilia: tre nuovi cuocipasta nelle primarie del territorio

Sono entrati in funzione i nuovi cuocipasta – tre – presso le mense delle scuole primarie Marconi, Guinizelli e Tassoni: un passo in avanti per migliorare ulteriormente la qualità del servizio mensa e garantire pasti sempre più freschi agli studenti degli istituti. «Con questo intervento – dice il vicesindaco con delega alla Scuola del Comune di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli – la pasta non arriverà più già cotta, ma verrà preparata direttamente in loco, all’interno delle scuole. Il condimento continuerà ad arrivare dai centri di cottura, ma la possibilità di cuocere la pasta al momento rappresenta un significativo salto di qualità, sia dal punto di vista nutrizionale sia in termini di gradimento da parte dei bambini».

Una scelta che si inserisce in un percorso più ampio di attenzione e investimento sul servizio di refezione scolastica: «Parliamo di un servizio centrale per la vita quotidiana delle famiglie e per il benessere dei nostri ragazzi. Proprio per questo, oltre agli interventi migliorativi come quello dei cuocipasta, abbiamo rafforzato il sistema dei controlli sulla qualità». Il servizio mensa è infatti sottoposto a un monitoraggio costante e strutturato, affidato a un soggetto esterno specializzato e «i controlli – aggiunge Salvioli – sono svolti da un’azienda terza, incaricata dal Comune, con competenze specifiche in materia di qualità alimentare. Nel corso dell’anno vengono effettuate circa cinquanta verifiche, che riguardano l’intero ciclo della mensa scolastica: dalla produzione dei pasti alla loro distribuzione, fino al momento in cui vengono serviti ai bambini».