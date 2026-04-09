Auto a fuoco nella notte a Cadelbosco Sopra. Da accertare la natura del rogo

I residenti di via Manzoni a Cadelbosco di Sopra sono stati svegliati bruscamente questa notte da un incendio che ha distrutto un’auto e danneggiato un’altra vettura parcheggiata nei pressi.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 4:00 del 9 aprile, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Guastalla, avvertiti dalla Centrale Operativa, si sono precipitati sul posto per gestire l’emergenza. All’arrivo, gli agenti hanno trovato un SUV Volvo XC60 completamente avvolto dalle fiamme nella parte anteriore. Nel frattempo, due autobotti dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia sono sopraggiunte prontamente per affrontare il rogo. Durante le operazioni di spegnimento, momenti di particolare apprensione sono stati causati dal ripetersi di due forti esplosioni, connesse rispettivamente allo scioglimento del serbatoio e alla rottura degli pneumatici sotto l’effetto del calore intenso.

Una volta domate le fiamme, è stato possibile stabilire i danni provocati dall’incendio: la Volvo XC60, appartenente a un residente moldavo di 43 anni della zona, è stata completamente distrutta, mentre una Renault Clio grigia, di proprietà di una donna del posto sessantenne, ha riportato danni parziali dovuti all’irradiazione del calore. Conclusa la messa in sicurezza dell’area, i Vigili del Fuoco hanno comunicato che la valutazione delle cause dell’incendio è ancora in corso. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Guastalla, collaborando con i colleghi di Cadelbosco Sopra, stanno esaminando tutte le ipotesi per chiarire le dinamiche dell’accaduto.