A Bologna, venerdì 10 aprile, Convegno sulla Longevità

La longevità è oggi un dato di fatto: coglierne gli aspetti positivi, rafforzarli, migliorare la qualità della vita degli aged per sviluppare un ruolo nuovo nella società di domani è obiettivo di studi approfonditi.

Il CONVEGNO che si terrà venerdì 10 aprile a Bologna, organizzato dai Lions, nella Sala Marco Biagi del Complesso del Baraccano (Via S.Stefano, 119), con inizio alle ore 15.30, porterà professionisti sanitari ed esperti, anche del mondo sportivo, a trattare efficacemente varie sfaccettature del tema, per fornire al pubblico indicazioni e spunti di riflessione per pianificare il proprio ed altrui futuro, in vista di un nuovo ruolo di successo.

L’ingresso è libero e gratuito, l’invito è rivolto a tutti i cittadini.

PROGRAMMA:

-Psicologia nella longevità: imparare a stare nel cambiamento

MARA FANTINATI Psicologa e Psicoterapeuta

-Longevità e invecchiamento di successo

CLAUDIO GALLO Medico Chirurgo specialista in Medicina dello Sport e Malattie Infettive

-Dalla biologia dell’invecchiamento alla tavola: il ruolo della nutrizione nella longevità

SILVANA HRELIA Professore ordinario di Biochimica Alma Mater Studiorum Università di Bologna

-Può l’attività motoria incidere sulla longevità?

FURIO VERONESI Delegato Provinciale CONI

Oltre agli interventi dei relatori indicati, si avvarrà dei contributi del prof. Luca Gianaroli e della dottoressa Francesca Santoro.

Saluta e introduce TERESA FILIPPINI Governatore LIONS Distretto 108 Tb, modera LISA BELLOCCHІ Giornalista. Conclusioni e saluti PAOLA SALAMINA Presidente 1^ Zona Distretto LIONS 108 Tb