Trova droga nella camera del figlio e chiama i Carabinieri che lo denunciano

Spinta da senso di responsabilità e da una profonda preoccupazione per il figlio, una madre ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri dopo aver scoperto della sostanza stupefacente nella propria abitazione. L‘intervento, condotto dai militari della stazione di Castelnovo Sotto, ha portato al sequestro di circa 56 grammi di hashish, attribuiti al figlio 23enne della donna. Il giovane, residente in un comune della Val d’Enza, è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia.

La vicenda ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile, quando la madre, impegnata in faccende domestiche nella camera del figlio, ha notato un involucro sospetto nascosto sotto un mobile. Insospettita, ha aperto il contenitore e verificato il contenuto, identificando una sostanza apparentemente illecita. Dopo aver pesato la sostanza su una bilancia da cucina, ha preso la decisione di contattare i Carabinieri tramite il numero di emergenza 112. Una pattuglia della stazione di Castelnovo Sotto, inviata dalla Centrale Operativa di Guastalla, è intervenuta prontamente sul posto. All’arrivo, i militari sono stati accolti dalla madre del ragazzo, che ha consegnato spontaneamente l’involucro contenente un panetto marrone originariamente confezionato in un contenitore per alimenti. Secondo le ricostruzioni, la donna aveva rinvenuto l’involucro mentre si chinava per raccogliere una penna caduta accidentalmente. Dopo aver accertato la presenza della sostanza e constatato il suo peso, la madre ha pensato subito di allertare le autorità.

Gli agenti hanno proceduto con un’ispezione della casa senza trovare ulteriori materiali illeciti. Il contenuto dell’involucro è stato analizzato tramite narcotest, che ha confermato la natura stupefacente della sostanza: hashish per un peso complessivo di oltre 55 grammi. Il figlio, assente al momento del controllo, è stato raggiunto telefonicamente e invitato a presentarsi presso gli uffici del Comando. Il giovane ha poi raggiunto la caserma dove i Carabinieri hanno ufficializzato il sequestro dello stupefacente che risultava collegato alla sua persona secondo le indagini condotte.

Alla luce delle evidenze raccolte durante l’operazione investigativa, il ventitreenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli approfondimenti investigativi relativi al procedimento proseguiranno durante la fase preliminare per valutare eventuali azioni legali.