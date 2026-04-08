Si sdraia negli uffici dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano e si rifiuta di uscire

Gli agenti della Polizia Locale Appennino Reggiano sono intervenuti presso la sede dell’Ente in quanto un soggetto si era recato presso gli uffici degli assistenti sociali in stato di alterazione, sdraiandosi nei corridoi e rifiutandosi di uscire. Gli agenti, dopo la chiamata dei dipendenti dell’Unione alla Centrale Operativa, intervenivano sul posto e identificavano un cittadino del Burkina Faso di 23 anni, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia sul territorio.

Durante il controllo il giovane veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale. Per tale motivo veniva accompagnato presso gli uffici del Comando di via Dante per la redazione degli atti di legge. Al termine delle attività, una volta accompagnato all’esterno del Comando, il soggetto tentava di farvi rientro aggredendo l’operatore di polizia che si trovava al Front Office spingendolo a terra.

Immediatamente immobilizzato anche grazie all’intervento degli altri agenti occorsi in ausilio, in accordo con il magistrato di turno, il soggetto veniva accompagnato presso l’ufficio fotosegnalamento di Casina per l’effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici e deferito alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. La sostanza stupefacente veniva posta sotto sequestro e il trasgressore segnalato alla Prefettura quale assuntore.