Reggio Emilia, ruba denaro all’interno di un negozio e poi scappa: riconosciuto e denunciato

Nei giorni scorsi, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, durante un consueto servizio di controllo del territorio nelle zone adiacenti la stazione “Storica” di Reggio Emilia, decidevano di identificare un soggetto che transitava in quel momento in via IV Novembre.

Quest’ultimo, privo di documenti, ma poi identificato per un 39enne di origini tunisine, con numerosi precedenti penali e di polizia prevalentemente per reati contro il patrimonio, veniva riconosciuto come il presunto autore di un furto che era stato perpetrato qualche giorno prima all’interno di un negozio di via Toschi.

Nello specifico, tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino presente in zona via Toschi, gli agenti della Polizia di Stato avevano notato un uomo, perfettamente corrispondente al 39enne sia come fisionomia che per quanto riguarda il vestiario, in quanto identico a quello indossato al momento dell’intervento in via IV Novembre, fare accesso all’interno del predetto negozio del centro cittadino, prendere del denaro dalla cassa e poi darsi alla fuga.

Sulla base di quanto sopra, una volta riconosciuto, il 39enne veniva accompagnato presso i locali della Questura reggiana dove, al termine di tutti gli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato in esercizio commerciale.