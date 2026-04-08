PNRR, il sito del Comune di Vignola ha passato l’asseverazione

Un sito rinnovato, interattivo per il cittadino, inclusivo e in linea con le trasformazioni in atto negli Enti locali di tutto il Paese. Il sito del Comune di Vignola ha passato la fase cruciale dell’asseverazione: questo significa che ha tutte le caratteristiche richieste dal modello nazionale progettato per garantire uguali opportunità per tutti i cittadini.

Il Comune di Vignola, nel 2023, era riuscito ad intercettare ingenti fondi PNRR della Misura 1.4.1 “Cittadino informato e cittadino attivo”: ben 280.932 euro da utilizzare per cambiare totalmente l’impostazione del sito e adeguarla ai nuovi standard europei. L’organizzazione dei contenuti del sito è ora, infatti, molto diversa rispetto al passato: il nuovo impianto è stato pensato per garantire uniformità tra i siti di tutti i Comuni a livello nazionale, un modello al quale è stato necessario aderire in modo rigoroso per ottenere l’asseverazione.

A questo obiettivo hanno concorso, oltre ai dipendenti comunali, il servizio CED (Centro Elaborazione Dati) e il servizio Comunicazione dell’Unione Terre di Castelli, e i tecnici di Lepida. Negli ultimi due anni, tutti gli uffici comunali sono stati impegnati nel riscrivere le sezioni di loro competenza. Si sono tenuti numerosi incontri di formazione sia in presenza che online. Oggi, al termine di questo complesso percorso, gli utenti sono in grado di effettuare molte operazioni da remoto, senza dover per forza recarsi di persona negli uffici, a cominciare dallo scegliere giorno e orario dell’appuntamento presso i diversi servizi.

Non tutte le risorse assegnate sono state spese per la realizzazione del sito, la parte restante, poco più della metà della cifra totale, come prescritto dalla normativa, sarà convogliata in un apposito fondo e utilizzata per migliorare i servizi informatici sia del Comune che dell’Unione Terre di Castelli.

“Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto l’asseverazione del nostro sito – conferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori – significa che abbiamo lavorato bene sia nella fase di intercettazione dei fondi che in quella della realizzazione del sito. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti del Comune e dei servizi dell’Unione Terre di Castelli che si sono impegnati affinché questo importante progetto andasse in porto. Non è stato semplice, ma abbiamo, al nostro interno, professionalità e competenze davvero preziose. Si tratta di un sito nuovo, quindi suscettibile di miglioramento: anzi, auspico che gli utenti del sito possano farci avere in proposito i loro suggerimenti. Anche nell’ambito della digitalizzazione dei servizi – conclude Emilia Muratori – la capacità del Comune di Vignola di intercettare fondi PNRR si è rivelata cruciale per lo sviluppo del nostro territorio”.