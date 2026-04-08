Nominato il nuovo Direttore della Dermatologia del Santa Maria Nuova di Reggio

Il dottor Vito Di Lernia è, dal 10 febbraio, il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Dermatologia del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Ottenendo sempre il massimo dei voti, Di Lernia si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bologna e specializzato nel medesimo Ateneo in Dermatologia.

In forze all’Arcispedale Santa Maria Nuova come dirigente medico di Dermatologia a tempo indeterminato dal 1993, ha contribuito nei primi anni della sua attività professionale all’apertura dell’Ambulatorio dedicato di Dermatologia Pediatrica ottenendo nel 2004 l’Alta Specialità in Dermatologia Pediatrica. Negli anni successivi ha focalizzato la sua attività sulla gestione delle patologie immunomediate croniche (Psoriasi, Dermatite Atopica, Idrosadenite Suppurativa, Alopecia Areata e Vitiligine) divenendo referente dell’Ambulatorio di Dermatologia Immunologica, cui oggi afferiscono 3mila 500 pazienti di cui una consistente quota proveniente da province regionali ed extra-regionali. In tale ambito ha costituito con il professor Carlo Salvarani (per tanti anni a capo della Reumatologia del Santa Maria Nuova e di recente andato in pensione) il primo Ambulatorio Congiunto di Dermato-Reumatologia per la diagnosi precoce e il follow-up dell’artrite psoriasica, un modello assistenziale adottato successivamente a livello nazionale e internazionale. Nel 2010 la Direzione gli ha conferito l’incarico di responsabile della Struttura Semplice di Dermatologia Immunologica e Pediatrica. Collabora al PDTA aziendale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e sostiene le attività della Rete delle Malattie Immunomediate di Reggio Emilia facendo parte della rete dei coordinatori fin dalla sua costituzione.

Dal 2007 collabora con la Regione Emilia – Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare alla stesura delle diverse edizioni delle Linee Guida Regionali per il trattamento della Psoriasi e della Dermatite Atopica. Dal 2025 è consulente esperto della European Medicine Agency (EMA), Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Nel biennio 2017-2019 è eletto Coordinatore del Gruppo di Dermatologia Pediatrica e Malattie Rare della Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST) e nel triennio 2021-2024 diventa Presidente della Società Italiana di Dermatologia Pediatrica (SIDerP). Sul piano accademico ha conseguito l’idoneità nazionale alle funzioni di Professore di II fascia in Malattie Cutanee e Veneree (2017-2029), è stato docente di Dermatologia all’Università degli Studi di Padova (2017-18) ed è tuttora docente del Master di II livello in Dermatologia Pediatrica dell’Università degli Studi di Bologna. Autore di 196 pubblicazioni indicizzate su PubMed, è stato inserito nella prestigiosa classifica “World’s Top 2% Scientists by Stanford University” che individua i ricercatori più citati a livello globale.

Al neo Direttore i migliori auguri di buon lavoro da parte della Direzione Aziendale.