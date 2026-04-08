Intensa attività della Polizia di Stato a Reggio Emilia durante le festività pasquali

Si intensifica l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi disposta dalla Questura di Reggio Emilia, specialmente in coincidenza con i periodi di maggiore afflusso turistico e aggregazione sociale. In occasione delle recenti festività pasquali, la Questura ha messo in campo un articolato dispositivo di sicurezza, volto a garantire la serenità dei cittadini e il rispetto della legalità nell’intera provincia. Le attività hanno spaziato dal monitoraggio dei grandi eventi sportivi alla vigilanza dei luoghi di culto, fino al contrasto mirato della criminalità predatoria e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il fine settimana pasquale, infatti, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura reggiana hanno effettuato ben 66 interventi, alcuni su iniziativa ed altri collegati a segnalazioni effettuate direttamente dai cittadini e pervenute alla Sala Operativa, che hanno portato al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di ben 6 persone. Sono stati inoltre sottoposti a controllo domiciliare 6 individui, nonché sanzionati amministrativamente 3 soggetti.

Gli operatori della Squadra Mobile della locale Questura, in occasione di uno straordinario servizio di controllo del territorio cosiddetto ad “alto impatto” hanno tratto in arresto un giovane di anni 28 per la detenzione di 1.510,41 grammi lordi di Marijuana e di 1.590,37 grammi di Hashish, sequestrando anche denaro contante in suo possesso dal valore di euro 64.475,00.

È stato anche condotto presso la casa circondariale di Reggio Emilia un giovane di origini tunisine di anni 35 per i reati di maltrattamento in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare, che dovrà espiare una pena residua di due anni di reclusione.

Nello stesso periodo di riferimento, inoltre, sempre nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio fortemente voluti dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, Dott. Carmine Soriente, sono state controllate nr. 1.112 persone (di cui 350 stranieri), sottoposti ad accertamenti nr. 285 veicoli, nonché contestate 110 contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.

Settimana di intensa attività per la Polizia di Stato a Reggio Emilia anche sul fronte della gestione dell’ordine pubblico, in occasione degli incontri calcistici Sassuolo-Cagliari del 4 aprile e Reggiana-Pescara del 6 aprile. Parallelamente, l’attenzione è rimasta alta per le celebrazioni della Veglia Pasquale e per le operazioni di controllo del territorio condotte presso i principali esercizi pubblici della città, che ha visto anche la partecipazione di personale specializzato delle squadre dell’unità cinofila.

Per i prossimi giorni, la Questura di Reggio Emilia ha già pianificato un potenziamento delle attività di controllo del territorio, estendendo i servizi specifici anche alle fasce orarie serali e notturne. Per tali operazioni, si avvarrà della cooperazione tra diverse forze di polizia e del supporto del Reparto Prevenzione Crimine, attività finalizzate al contrasto preventivo di ogni fenomeno delittuoso, con un monitoraggio capillare dei quadranti cittadini ritenuti più sensibili.