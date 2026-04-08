FestivaLOVE 2026: Stefano Massini primo nome annunciato. Al via la vendita dei biglietti

Stefano Massini è il primo nome ufficiale svelato del cartellone di FestivaLOVE 2026, il festival che tornerà ad animare il centro storico di Scandiano dal 29 al 31 maggio. Il programma completo sarà presentato nelle prossime settimane in una conferenza stampa dedicata, ma intanto il festival anticipa uno dei suoi appuntamenti di punta: lo spettacolo “La ricerca della felicità”, in scena domenica 31 maggio alle ore 21.30 in piazza Fiume, organizzato in collaborazione con ATER Fondazione.

Contestualmente, si apre anche la vendita dei biglietti per quello che sarà l’unico evento a pagamento dell’intera rassegna, che per il resto conferma la sua natura gratuita e diffusa.

Dopo il successo dello scorso anno con Alessandro Bergonzoni, la serata conclusiva della domenica si conferma come uno dei momenti più attesi del festival, con una proposta teatrale di alto profilo pensata per l’agorà di piazza Fiume, spazio centrale della vita culturale cittadina.

Stefano Massini – scrittore, drammaturgo e narratore, unico autore italiano ad aver vinto un Tony Award – è oggi uno dei volti più noti della scena culturale italiana, anche grazie ai suoi interventi televisivi, in particolare a Piazzapulita su La7, dove i suoi monologhi hanno spesso restituito uno sguardo lucido e penetrante sulle dinamiche del potere e del presente. “La ricerca della felicità” è un viaggio teatrale ironico e spiazzante che attraversa storie, testimonianze e cambi di prospettiva per interrogarsi su una delle parole più usate del nostro tempo. Che cosa significa davvero essere felici? E perché oggi la felicità sembra essersi trasformata in un obbligo sociale più che in una condizione autentica? Lo spettacolo mette a fuoco proprio questa tensione: la difficoltà di accettare l’infelicità e la tendenza a nasconderla dietro una rappresentazione continua e forzata del benessere, fino a rovesciare la prospettiva e suggerire che forse la vera felicità risiede proprio nella capacità di riconoscere anche la propria infelicità. Sul palco, insieme a Massini, le musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini contribuiscono a costruire un racconto immersivo, in equilibrio tra narrazione, teatro civile e riflessione contemporanea.

I biglietti (posto unico €12, sedute non numerate) sono acquistabili online su Vivaticket e presso il Cinema Teatro Boiardo di Scandiano (tel. 0522 854355 – info@cinemateatroboiardo.com).

Con questo primo annuncio, FestivaLOVE inizia a svelare il percorso della sua decima edizione, confermando l’attenzione a una proposta culturale capace di unire grandi nomi, qualità artistica e partecipazione pubblica, nel cuore della città