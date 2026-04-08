Eurocamp 2026: opportunità di scambio ad Havelberg per quattro giovani formiginesi

Il Comune di Formigine rinnova il suo impegno nelle relazioni internazionali promuovendo la partecipazione a Eurocamp 2026, l’incontro giovanile che ogni anno mette in rete le città gemelle di Saumur: Formigine, Verden (Aller), Havelberg e Warwick. Quest’anno l’iniziativa sarà ospitata dalla città tedesca di Havelberg, dove dal 20 al 31 luglio i ragazzi provenienti dalle diverse realtà europee lavoreranno fianco a fianco per dare vita a un progetto dedicato alla sostenibilità e all’educazione ambientale.

I giovani volontari opereranno presso la struttura per l’infanzia di Havelberg, collaborando con esperti della Casa dei Fiumi della Riserva della Biosfera dell’Elba centrale, protetta dall’UNESCO. I ragazzi saranno impegnati nella creazione di un habitat per rettili, nella costruzione di un’aiuola rialzata e nella realizzazione di un percorso tattile; attività che verranno seguite anche dai bambini della struttura per trasmettere loro, in modo ludico, l’importanza della tutela delle specie locali.

Dichiara l’Assessora all’Europa e alle Relazioni internazionali Giulia Bosi: “Eurocamp rappresenta una delle opportunità più preziose che la nostra rete di gemellaggi offre alle nuove generazioni. Non si tratta solo di un viaggio, ma di un’esperienza di cittadinanza attiva in cui i nostri ragazzi possono confrontarsi con coetanei di tutta Europa attraverso, in questo caso, il lavoro manuale e la cura per l’ambiente. In un momento storico come quello attuale, sostenere questi ponti culturali significa investire concretamente nel futuro dell’Europa e nella consapevolezza dei nostri giovani”.

L’opportunità è riservata a quattro giovani residenti nel Comune di Formigine, di età compresa tra i 16 e i 21 anni. Il programma prevede una copertura totale delle spese di vitto, alloggio e attività da parte della città ospitante, restando a carico dei partecipanti esclusivamente le spese di viaggio e quelle personali. I ragazzi alloggeranno in una guesthouse nei pressi del centro cittadino e, oltre alle attività lavorative, avranno l’occasione di scoprire i principali luoghi di interesse locali attraverso escursioni e momenti di svago sportivo.

Per presentare la propria candidatura, gli interessati dovranno consegnare il modulo compilato entro il 18 maggio presso lo Sportello del Cittadino di via Unità d’Italia oppure inviarlo via e-mail all’Ufficio Europa. La selezione si baserà su un colloquio motivazionale volto a valutare le attitudini linguistiche, la capacità di adattamento e l’interesse verso le tematiche del progetto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Europa all’indirizzo ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it o al numero 059 416149.