Donna rintracciata e denunciata per il furto di una bici in via Emilia San Pietro a Reggio

È stata riconosciuta e denunciata dal Nucleo antidegrado della Polizia locale grazie alle riprese delle videocamere, la donna che, pochi giorni fa, avrebbe sottratto una bici dalle rastrelliere di via Emilia San Pietro di fronte all’ex tribunale. La donna, inquadrata dalla videosorveglianza mentre camminava spingendo un passeggino avrebbe utilizzato proprio una copertina che teneva nel passeggino per nascondere le manovre per sganciare della due ruote dalla rastrelliera.

A far scattare le indagini della Polizia locale la denuncia della proprietaria della bici che, dopo essersi accorda del furto, ha avvisato immediatamente la centrale operativa del Comando. Con un’accurata analisi tramite gli apparecchi di videosorveglianza gli agenti hanno individuato il momento in cui il furto è stato messo a segno: nelle immagini catturate dalle telecamere si vede una donna utilizzare il passeggino e la copertina del figlio per nascondere le manovre compiute per sganciare la bici dalle rastrelliere. Sempre seguendo le immagini delle telecamere, gli agenti hanno seguito la 42enne nel percorso che era solita fare dirigendosi probabilmente verso una delle scuole della zona. Dopo qualche pattugliamento nei pressi dei diversi istituti scolastici, la Polizia locale ha individuato la persona inquadrata dalle telecamere durante il furto. La donna, deferita all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato, ha consegnato la due ruote sottratta agli agenti che hanno restituito la bicicletta alla legittima proprietaria.