ASP Reggio Emilia – Città delle Persone, nominato il nuovo Cda. La presidente è Alessandra Medici

É Alessandra Medici, project manager Art-ER con esperienza nell’ambito dell’Innovazione sociale e assessora a Welfare del Comune di Guastalla, la nuova presidente di ASP Reggio Emilia – Città delle persone.

La presidente è espressione del nuovo Cda nominato su designazione del Comune di Reggio Emilia, nella mattinata di mercoledì 8 aprile dall’Assemblea dei soci composta dal sindaco di Reggio Emilia (socio maggioritario), dal presidente della Provincia e dai soci privati rappresentati dal Seniore dei discendenti del Conte Girolamo Ancini e dal Seniore dei Discendenti di Raimondo Franchetti.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall’Assemblea sono Luca Poletti e Sandra Coriani. Nel pomeriggio i tre componenti hanno eletto in seno al Cda la presidente che subentra a Mariella Martini, la quale negli ultimi cinque anni ha ricoperto l’incarico affiancata da Simone Caprari e Giulia Notari.

“Alla dottoressa Mariella Martini – che in questi anni ha guidato con competenza e dedizione l’organo di indirizzo gestionale dell’Asp Città delle Persone, come agli altri membri del Cda uscente desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti”, ha affermato il sindaco Marco Massari. “L’Asp – ha continuato il sindaco Massari rivolgendo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Cda – è l’azienda pubblica a cui è affidato un compito importantissimo per la tenuta della nostra comunità: l’organizzazione e l’erogazione di servizi socio-assistenziali e sociosanitari rivolti alle persone non autosufficienti, anziani e persone con disabilità in primis, ma anche delle comunità educative rivolte ai minori e famiglie e sempre più, è chiamata ad occuparsi anche di disagio giovanile: presto negli spazi dell’Asp inaugureremo un luogo dedicato e pensato proprio per i giovani”.

“L’invecchiamento della popolazione e il futuro dei nostri ragazzi, non solo in termini di disagio ma anche di opportunità che il territorio è in grado di offrire – aggiunge l’assessora alla Cura delle Persone Annalisa Rabitti – sono tra le principali sfide che ci troviamo ad affrontare come amministratori locali. Una sfida che richiede lungimiranza, innovazione e che affrontiamo attuando politiche per anziani, per persone con disabilità e politiche giovanili in strettissima sinergia tra loro: una strategia che vogliamo portare avanti lavorando tutti insieme: Comune, Asp – Città delle Persone, Asl e Terzo settore”.

Alessandra Medici, originaria di Brescello (RE) 37enne, una laurea magistrale in Relazioni internazionali conseguita all’Ateneo di Bologna e un master di secondo livello in Managment delle Organizzazioni non profit, per Art-ER, Società Consortile dell’Emilia-Romagna per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo di innovazione e conoscenza, attrattività e internazionalizzazione del territorio, ha lavorato all’implementazione di progetti europei e nazionali. Ha svolto assistenza tecnica alla Regione Emilia-Romagna in materia di rafforzamento di servizi e reti per l’innovazione sociale e l’economia sociale, occupandosi in particolare della Legge Regionale sull’economia sociale e del Codice del terzo settore.

In qualità di consigliera dell’Unione dei Comuni della Bassa reggiana ricopre anche il ruolo di presidente della Commissione Welfare ed è membro del programma Yep (Giovani Politici Eletti) del Comitato Europeo delle Regioni.

Sandra Coriani, nata a Baiso (RE), attualmente in pensione, ha all’attivo una ventennale carriera come dirigente delle Professioni sanitarie presso l’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia, iniziata all’Arcispedale SMN. All’interno delle strutture sanitarie del territorio ha ricoperto numerosi e qualificati incarichi che l’hanno portata anche ad essere coordinatrice dell’attività di emergenza/urgenza della Centrale operativa 118 Reggio Emilia Soccorso e prima ancora è stata responsabile della qualità dell’assistenza ai pazienti presso la Rianimazione del Santa Maria Nuova. Tra gli incarichi ricoperti anche quello nel Cda di Farmacie Comunali Riunite. Al tempo stesso ha svolto una lunga attività di docenza all’Università degli Studi di Modena presso il corso di Laurea magistrale in Scienze infermieristiche, il master di Coordinamento e il D.U. per Infermieri.

Luca Poletti, 49 anni, nativo di Laives (BZ) attualmente all’Ufficio sviluppo del personale della Provincia autonoma di Bolzano dove si occupa prevalentemente di E-Learning e Progetti Pnrr, dopo la Laurea magistrale in Scienze Politiche conseguita all’Università di Bologna, ha lavorato, fino al 2023 sul territorio reggiano, dove ha prevalentemente condotto esperienze dirigenziali in ambito privato. Inoltre, per una decina d’anni, dal 2004 al 2014, è stato assessore e vicesindaco del Comune di Albinea.