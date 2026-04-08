Allerta truffe nella Bassa Reggiana: finti sms sulla Tari. L’unione dei comuni: “non chiamate quel numero, è un inganno”

Una nuova ondata di tentativi di truffa sta interessando in queste ore i cittadini dei Comuni della Bassa Reggiana. Numerosi utenti hanno segnalato la ricezione di SMS ingannevoli che sollecitano il pagamento di presunte irregolarità relative alla TARI (Tassa Rifiuti).
L’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e il Servizio Tributi chiariscono in modo categorico: questi messaggi non provengono dagli uffici comunali e si tratta di un tentativo di frode informatica architettato per sottrarre denaro o dati personali.
Il testo dell’SMS segnalato dai cittadini è standard e punta a generare allarmismo per spingere la vittima ad agire d’impulso:
“La posizione TARI risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero: 89347716 per evitare aggravamenti”.
Si precisa che il Servizio Tributi degli otto Comuni dell’Unione Bassa Reggiana NON utilizza mai gli SMS per comunicare morosità, posizioni irregolari o per richiedere pagamenti urgenti. Le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente tramite canali istituzionali certificati (Posta Elettronica Certificata, raccomandata A/R o messaggistica tramite l’App IO con identità digitale verificata).
Cosa fare se si riceve il messaggio:
- Non chiamare assolutamente il numero indicato: si tratta spesso di numerazioni a tariffazione speciale che possono scalare ingenti somme dal credito telefonico.
- Non cliccare su eventuali link presenti nel testo.
- Segnalare l’accaduto: si invitano i cittadini a sporgere immediata denuncia presso il comando di Polizia Locale o ai Carabinieri.
«La sicurezza dei nostri cittadini passa anche attraverso una corretta informazione» – spiegano i responsabili del Servizio Tributi. «Invitiamo tutti, in particolare le persone anziane, a prestare la massima attenzione e a diffidare di richieste di contatto telefonico non verificate. In caso di dubbi sulla propria posizione contributiva, è sempre possibile contattare direttamente gli uffici comunali tramite i numeri ufficiali presenti sui siti istituzionali».