7 arresti della Polizia di Stato nei controlli del territorio e negli interventi mirati in centro e periferia di Bologna

Le operazioni della Polizia di Stato di Bologna, risultato di un ampio lavoro quotidiano, fatto di prevenzione, monitoraggio e interventi puntuali, hanno condotto negli ultimi giorni all’arresto di 7 soggetti. Le attività fanno riferimento al weekend appena trascorso e ai primi giorni della settimana.

Durante l’attività di controllo del territorio, nello specifico il personale dell’U.P.G.S.P. ha operato:

in Via Enrico Mattei, dove è stato tratto in arresto un cittadino ucraino di 56 anni per maltrattamenti contro familiari e conviventi, e denunciato al contempo per detenzione illegale di munizioni. L’intervento ha portato all’attivazione del “Codice Rosso”. Al termine degli accertamenti di rito il soggetto è stato condotto presso la locale casa circondariale.

In Via del Porto, un cittadino tunisino di 36 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato presso un bar. L’intervento tempestivo delle Volanti, allertate dai residenti, ha permesso di bloccare l’uomo mentre tentava di dileguarsi con la refurtiva ancora tra le mani. Il soggetto, già arrestato pochi giorni fa per reati analoghi e gravato da numerosi precedenti, è stato identificato e condotto in Questura.

In Via Pietro Mattioli, una 34enne cubana è stata arrestata per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, oltre a essere denunciata per lesioni e getto pericoloso di cose. Durante una lite condominiale, la donna ha aggredito anche gli Agenti.

In Via Saffi, si è proceduto all’arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione a carico di un cittadino rumeno di 34 anni, rintracciato presso un hotel. Dopo le procedure di rito e il fotosegnalamento presso gli uffici competenti, il soggetto è stato condotto presso la locale casa circondariale per l’espiazione della pena.

Ad opera del “Commissariato Santa Viola”, a seguito di un controllo di iniziativa in Via Terracini, è stata sostituita una misura cautelare dell’obbligo di dimora con un ordine di

custodia cautelare in carcere, a carico di un cittadino marocchino, classe 2001. Al termine degli accertamenti di rito l’uomo veniva associato presso la locale casa circondariale.

Il personale del “Commissariato Bolognina-Pontevecchio” ha arrestato in via Svampa un 35enne tunisino irregolare, sorpreso mentre tentava di asportare diversi beni all’interno del vano oggetti di un’autovettura. L’uomo ha opposto una resistenza al fermo, arrivando a danneggiare la volante della Polizia. Il soggetto è stato poi messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione con l’accusa di tentato furto, resistenza e danneggiamento aggravato.

Infine, la Polizia Ferroviaria, ha eseguito un ordine di carcerazione di 4 anni di reclusione a carico di un cittadino di origine marocchina classe 1983, rintracciato all’interno dello scalo ferroviario.