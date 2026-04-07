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Orienteen: nasce il nuovo Informagiovani della Bassa Modenese

Bassa modeneseMirandolaSociale
Tempo di lettura 2 min.

Uno spazio gratuito di orientamento per i giovani dai 15 ai 34 anni su lavoro, formazione, opportunità internazionali e molto altro. Attivo presso il Centro per le Famiglie di Medolla

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L’Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN), in collaborazione con la cooperativa Archilabò, ha avviato Orienteen, il nuovo servizio Informagiovani del distretto della Bassa modenese pensato per accompagnare i giovani del territorio nei momenti di scelta e di transizione verso il mondo adulto.

Il progetto nasce da un percorso di analisi del territorio e di ascolto diretto dei giovani: più di 75 ragazze e ragazzi hanno partecipato a un questionario online e dalle risposte è emersa con forza una richiesta precisa — avere un punto di riferimento accessibile, concreto e gratuito dove trovare informazioni, chiarire le idee e ricevere supporto personalizzato.

UN SERVIZIO NATO DAI GIOVANI, PER I GIOVANI

Il 95,8% dei giovani coinvolti nel questionario ha dichiarato di voler disporre di uno spazio di orientamento personalizzato. Il 62,5% si rivolge a Internet per cercare informazioni su corsi o lavoro, segnalando la necessità di un servizio accessibile anche digitalmente, oltre che in presenza.

Orienteen risponde a queste esigenze con un’offerta strutturata che include:

  • Colloqui individuali di orientamento con un team di esperti (psicologa orientatrice, psicologo, tutor)
  • Informazioni aggiornate e personalizzate su università, formazione professionale, lavoro, tirocini, volontariato, servizio civile, opportunità internazionali e autoimprenditorialità
  • Una rete territoriale di punti informativi, in collaborazione con scuole e realtà locali
  • Incontri e focus group tematici gratuiti rivolti ai giovani
  • Servizio disponibile sia in presenza che online

 

IL LANCIO AL TALENT PARK DI MIRANDOLA

Il 5 marzo 2026, il servizio è stato presentato ufficialmente al Talent Park, la giornata dedicata all’orientamento e all’incontro tra scuola e imprese svoltasi al Palazzetto dello Sport “Marco Simoncelli” di Mirandola. L’evento ha registrato la partecipazione di oltre 400 persone tra studenti, giovani in cerca di lavoro e 15 aziende del territorio.

“Con Orienteen vogliamo offrire ai ragazzi un servizio di orientamento allo studio, alla formazione, al lavoro dove poter conoscere proposte, offerte e opportunità presenti sul territorio. — Monja Zaniboni, Assessore alle Politiche Giovanili UCMAN”

Dal 10 marzo 2026 lo sportello è operativo presso il Centro per le Famiglie di Medolla e riceve ogni martedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 e ogni sabato mattina dalle 10:00 alle 13:00. I colloqui sono disponibili anche online.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Orienteen propone nelle prossime settimane due focus group gratuiti e aperti a tutti i giovani del distretto:

28 aprile 2026 — Colloquio senza stress Come gestire l’ansia da colloquio, rispondere alle domande difficili e presentarsi al meglio. Ore 17:00–18:30.

19 maggio 2026 — CV: istruzioni per l’uso Come costruire un curriculum efficace e valorizzare i propri punti di forza. Ore 17:00–18:30.

Per informazioni e iscrizioni agli eventi: centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it

CONTATTI E COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Sede:  Centro per le Famiglie — Piazza Donatori di Sangue, 1 — Medolla (MO)

Orari:  Martedì 16:30–18:30 |  Sabato 10:00–13:00

Telefono:  0535-29677

Email:  centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it

















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