Orienteen: nasce il nuovo Informagiovani della Bassa Modenese

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN), in collaborazione con la cooperativa Archilabò, ha avviato Orienteen, il nuovo servizio Informagiovani del distretto della Bassa modenese pensato per accompagnare i giovani del territorio nei momenti di scelta e di transizione verso il mondo adulto.

Il progetto nasce da un percorso di analisi del territorio e di ascolto diretto dei giovani: più di 75 ragazze e ragazzi hanno partecipato a un questionario online e dalle risposte è emersa con forza una richiesta precisa — avere un punto di riferimento accessibile, concreto e gratuito dove trovare informazioni, chiarire le idee e ricevere supporto personalizzato.

UN SERVIZIO NATO DAI GIOVANI, PER I GIOVANI

Il 95,8% dei giovani coinvolti nel questionario ha dichiarato di voler disporre di uno spazio di orientamento personalizzato. Il 62,5% si rivolge a Internet per cercare informazioni su corsi o lavoro, segnalando la necessità di un servizio accessibile anche digitalmente, oltre che in presenza.

Orienteen risponde a queste esigenze con un’offerta strutturata che include:

Colloqui individuali di orientamento con un team di esperti (psicologa orientatrice, psicologo, tutor)

Informazioni aggiornate e personalizzate su università, formazione professionale, lavoro, tirocini, volontariato, servizio civile, opportunità internazionali e autoimprenditorialità

Una rete territoriale di punti informativi, in collaborazione con scuole e realtà locali

Incontri e focus group tematici gratuiti rivolti ai giovani

Servizio disponibile sia in presenza che online

IL LANCIO AL TALENT PARK DI MIRANDOLA

Il 5 marzo 2026, il servizio è stato presentato ufficialmente al Talent Park, la giornata dedicata all’orientamento e all’incontro tra scuola e imprese svoltasi al Palazzetto dello Sport “Marco Simoncelli” di Mirandola. L’evento ha registrato la partecipazione di oltre 400 persone tra studenti, giovani in cerca di lavoro e 15 aziende del territorio.

“Con Orienteen vogliamo offrire ai ragazzi un servizio di orientamento allo studio, alla formazione, al lavoro dove poter conoscere proposte, offerte e opportunità presenti sul territorio. — Monja Zaniboni, Assessore alle Politiche Giovanili UCMAN”

Dal 10 marzo 2026 lo sportello è operativo presso il Centro per le Famiglie di Medolla e riceve ogni martedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 e ogni sabato mattina dalle 10:00 alle 13:00. I colloqui sono disponibili anche online.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Orienteen propone nelle prossime settimane due focus group gratuiti e aperti a tutti i giovani del distretto:

28 aprile 2026 — Colloquio senza stress Come gestire l’ansia da colloquio, rispondere alle domande difficili e presentarsi al meglio. Ore 17:00–18:30.

19 maggio 2026 — CV: istruzioni per l’uso Come costruire un curriculum efficace e valorizzare i propri punti di forza. Ore 17:00–18:30.

Per informazioni e iscrizioni agli eventi: centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it

CONTATTI E COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Sede: Centro per le Famiglie — Piazza Donatori di Sangue, 1 — Medolla (MO)

Orari: Martedì 16:30–18:30 | Sabato 10:00–13:00

Telefono: 0535-29677

Email: centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it