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Nuovo calendario di iniziative culturali presso il Centro Polivalente di Limidi di Soliera

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Si inizia venerdì 10 aprile, ore 21.00, nella sala del 1° piano in Via Papotti n. 18, con una iniziativa sui viaggi in bicicletta.

GIORGIO SGARBI racconterà ed illustrerà con bellissime immagini e video la sua straordinaria esperienza: viaggiare in bicicletta in Sudamerica, da Lima a Ushuaia. Un percorso di oltre 6.000 chilometri! Un viaggio lento prendendosi il tempo di visitare città importanti, borghi, campagne, monti e mari. Ammirare il panorama, ammirare aspetti specifici, curiosare. Con la filosofia del cicloturismo. La realizzazione di un viaggio preparato e realizzato con cura e passione.

Sarà un’occasione per tornare ad incontrarsi e passare una serata assieme per vedere contesti sociali, città e paesaggi e stupendi, poco noti, conoscendo altri mondi ed altri modi di viaggiare, relative problematiche e soddisfazioni.

L’evento, come sempre aperto al pubblico (senza necessità di prenotazione) e ad ingresso gratuito, rientra nel nuovo programma che lo Spazio Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI ha predisposto per il periodo 2026-2027 col contributo della Fondazione Campori di Soliera.

















Redazione 1

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