Ladro sorpreso in azione in via Marconi, arrestato dalla Polizia di Stato

Durante la notte, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un uomo di 35 anni di origine tunisina, sorpreso a commettere un furto in un’attività commerciale sita in Via Marconi. L’intervento è partito da una segnalazione da parte di alcuni cittadini che, transitando nei pressi, hanno notato un uomo intento a forzare la porta di un bar.

Una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, arrivata in pochi minuti in zona, ha individuato il soggetto che ha tentato di nascondersi dietro un furgone, ma è stato prontamente raggiunto e fermato.

Gli operatori hanno subito notato che il soggetto presentava delle ferite alle mani, con tracce di sangue, mantenendo un palanchino in ferro di grosse dimensioni. Dalle verifiche effettuate grazie ai sistemi di videosorveglianza, è emerso che, dopo aver infranto la vetrata con il palanchino, l’uomo aveva cercato di impossessarsi del contenuto del registratore di cassa, risultato però vuoto, pertanto, aveva asportato solamente una bottiglia di un superalcolico prima di uscire dal locale. Nell’atto di danneggiamento l’uomo si era procurato le ferite alle mani.

Il tunisino, che ha mantenuto un atteggiamento particolarmente aggressivo e irrispettoso nei confronti degli Agenti durante il trasporto presso gli Uffici di Polizia, è risultato gravato da numerosi precedenti per reati contro il Patrimonio, nonché un arresto di pochi giorni fa dopo aver commesso un furto a bordo di un’autovettura, a seguito del quale gli veniva disposta la misura del divieto di ritorno nella città metropolitana di Bologna.

Al termine delle procedure, il tunisino, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato con direttissima nella mattinata odierna.