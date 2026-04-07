Giovedì 9 aprile l’evento conclusivo di “Moda al Futuro”, l’iniziativa promossa da Istituto Vallauri e Lapam Confartigianato

Tutto pronto per la serata conclusiva della 18esima edizione di “Moda al futuro” l’iniziativa targata Lapam Confartigianato in collaborazione con l’Istituto Vallauri di Carpi che ha l’obiettivo di avvicinare scuola e mondo dell’impresa. Come nel 2024 e nel 2025, la sfilata finale si svolgerà al Teatro comunale di Carpi in piazza Martiri ed è in calendario per giovedì 9 aprile a partire dalle ore 18.

Anche nel 2026 si conferma la novità introdotta nel 2025 di abbinare un tema alla sfilata: per il 18esimo appuntamento il sottotitolo scelto è “Vestire i sogni: una sfilata incantata di abiti ispirati ai personaggi delle fiabe e delle favole”. Alunni e alunne delle classi 5^B e 5^D del Vallauri sono stati inseriti nelle 25 imprese aderenti all’iniziativa e durante il loro percorso in azienda hanno realizzato passo dopo passo il loro abito, seguiti grazie alla supervisione di tutor aziendali specializzati che li hanno accompagnati in questo progetto di realizzazione del capo.

L’evento si inserisce nel panel delle iniziative nazionali dedicate alla Giornata nazionale del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.