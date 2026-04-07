Cura e qualità del centro storico di Bologna

A seguito del primo incontro svolto a novembre, in apertura del percorso “Verso un nuovo centro storico”, la Giunta comunale ha deciso di presentare un programma di interventi dedicati alla cura e alla qualità dello spazio pubblico, attivabili già nei prossimi mesi dando continuità per i prossimi 5 anni. Nei mesi di maggio e giugno 2026, proseguiranno gli incontri di confronto con la cittadinanza e saranno presentate anche altre iniziative più di prospettiva inerenti alle politiche che necessitano di interventi strutturali come il diritto alla casa, la promozione del commercio e dell’artigianato, la mobilità. Nei prossimi giorni, il Sindaco presenterà queste prime iniziative alle associazioni di categoria per raccogliere ulteriori idee, disponibilità e osservazioni.

Il centro storico di Bologna si è trovato negli ultimi anni ad affrontare sfide complesse, derivanti sia da dinamiche globali che interessano le principali città europee, sia da contingenze strettamente locali. Tra queste, l’emergenza della Torre Garisenda, che ha imposto notevoli interventi di messa in sicurezza, appesantendo un quadro logistico già reso delicato dai lavori tranviari. Allo stesso tempo, la prospettiva del “dopo cantiere” Garisenda, il terminare prossimo dei cantieri del tram in centro e l’avvio del servizio porteranno varie novità. In primo luogo, la sostituzione di un numero importante di grandi autobus da parte del tram nell’attraversamento del centro storico, comporterà un alleggerimento dell’area e una serie di opportunità.

L’area del centro storico è interessata quotidianamente da una elevatissima frequentazione, stimata in circa 133.000 persone, tra residenti (53.000), lavoratori e studenti (circa 60.000), turisti e visitatori occasionali (circa 20.000). Questa pressione antropica si esercita prioritariamente sugli spazi pubblici, che accolgono il movimento e la sosta delle persone. Gli stessi luoghi sono però contesi da molte altre esigenze: dalla sosta e dal passaggio dei mezzi, agli allestimenti commerciali, alla raccolta dei rifiuti e alla consegna delle merci. La forte richiesta di spazio pubblico si accompagna alla scarsità di aree verdi accessibili, a un’elevata impermeabilizzazione del suolo e alla densità del costruito, il che rende il centro storico particolarmente vulnerabile all’innalzamento delle temperature e agli eventi meteo estremi.

La scelta strategica: i 7 ambiti della cura

Per migliorare la qualità di vita dei residenti abbiamo scelto di attivare 7 ambiti di cura e intervento immediati: